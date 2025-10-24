Гучна заява Пескова про ядерну відповідь: повна заява

Прессекретар кремля Дмитро Пєсков зробив низку заяв, коментуючи як ситуацію на фронті, так і зовнішньополітичну позицію росії. Його виступ вкотре підкреслив намагання Москви представити агресію проти України як “захисну операцію” та перекласти відповідальність за відсутність перемовин на Київ.

Гучні заяви Пескова

Про перемовини з Україною:



Пєсков назвав ситуацію “затягнутою паузою”, стверджуючи, що Київ нібито “не бажає інтенсифікувати переговорний процес”. За його словами, “небажання України продовжувати діалог” нібито “підтримується Заходом і країнами Європи”.

Про ядерні погрози та “удари вглиб РФ”:



Коментуючи заяву путіна про “ошеломляющий ответ” на можливі атаки всередині росії, Пєсков назвав її “червоноречивою та вичерпною”. Таким чином кремль продовжує лінію ядерного шантажу, намагаючись залякати Захід і водночас підняти ставки у війні.

Про санкції:



За словами Пєскова, росія відповість на нові санкції “відповідно до своїх національних інтересів” і “побачить результати через шість місяців” — коментуючи вислів Дональда Трампа про можливий ефект обмежень.

Про внутрішню ситуацію:



Пєсков заявив, що “високий рівень консолідації суспільства навколо Путіна та Збройних сил РФ” є “показовим”. Він також підкреслив, що рівень довіри до президента і до армії нібито “не пов’язані між собою, але обидва високі”.

Про відносини з Японією:



Росія, за словами Пєскова, “вітає прагнення Токіо до укладання мирного договору” і “сама виступає за мир”, хоча визнав, що “двостороннє співробітництво фактично зведено до нуля” через дії попередніх японських урядів.

Інші заяви:



Також Пєсков повідомив, що сьогодні путін проведе міжнародну телефонну розмову та оперативну нараду із членами Радбезу РФ у форматі відеоконференції.

Загалом риторика кремля лишається незмінною: Москва намагається демонструвати “готовність до миру”, водночас звинувачуючи Україну та Захід у “зриві перемовин”, використовуючи тему “єдності навколо Путіна” як інструмент внутрішньої пропаганди.



