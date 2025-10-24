logo

Громкое заявление Пескова о ядерном ответе: полное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Громкое заявление Пескова о ядерном ответе: полное заявление

Песков заявил о "паузе" в переговорах с Украиной и похвалил "консолидацию вокруг Путина"

24 октября 2025, 15:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Пресссекретарь кремля Дмитрий Песков сделал ряд заявлений, комментируя как ситуацию на фронте, так и внешнеполитическую позицию России. Его выступление в очередной раз подчеркнуло попытку Москвы представить агрессию против Украины как "защитную операцию" и переложить ответственность за отсутствие переговоров на Киев.

Громкие заявления Пескова

О переговорах с Украиной:

Песков назвал ситуацию "затянутой паузой", утверждая, что Киев якобы "не желает интенсифицировать переговорный процесс". По его словам, "нежелание Украины продолжать диалог" якобы "поддерживается Западом и странами Европы".

О ядерных угрозах и ударах вглубь РФ:

Комментируя заявление путина об "ошеломляющем ответе" на возможные атаки внутри России, Песков назвал его "красноречивым и исчерпывающим". Таким образом, кремль продолжает линию ядерного шантажа, пытаясь запугать Запад и одновременно поднять ставки в войне.

О санкциях:

По словам Пескова, россия ответит на новые санкции "в соответствии со своими национальными интересами" и "увидит результаты через шесть месяцев" — комментируя высказывание Дональда Трампа о возможном эффекте ограничений.

О внутренней ситуации:

Песков заявил, что "высокий уровень консолидации общества вокруг Путина и Вооруженных сил РФ" является "показательным". Он также подчеркнул, что уровень доверия к президенту и армии якобы "не связаны между собой, но оба высоки".

Об отношениях с Японией:

Россия, по словам Пескова, "приветствует стремление Токио к заключению мирного договора" и "сама выступает за мир", хотя признал, что "двустороннее сотрудничество фактически сведено к нулю" из-за действий предыдущих японских правительств.

Другие заявления:

Также Песков сообщил, что сегодня пути проведут международный телефонный разговор и оперативное совещание с членами Совбеза РФ в формате видеоконференции.

В общем, риторика кремля остается неизменной: Москва пытается демонстрировать "готовность к миру", в то же время обвиняя Украину и Запад в "срыве переговоров", используя тему "единства вокруг Путина" как инструмент внутренней пропаганды.

Источник: https://t.me/tass_agency/345469
