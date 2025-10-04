Група G7+ провела термінове засідання через атаки РФ на енергетику України: яке рішення прийнято

Координаційна група G7+ провела засідання у відповідь на масований нічний удар Росії щодо підтримки українського енергетичного сектору. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в Telegram Міненерго.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

Під час зустрічі українська сторона детально поінформувала міжнародних партнерів про наслідки атаки, спрямованої, зокрема, на об'єкти нафтогазового комплексу.

У засіданні взяли участь понад 100 представників різних країн та міжнародних організацій, серед яких США, Канада, Німеччина, Нідерланди, Франція, Єврокомісія, ПРООН, ЄІБ, ЄБРР та інших партнерів.

"Це очевидна спроба позбавити українців світла та тепла в осінньо-зимовий період. Росіяни не відмовилися від намірів занурити Україну в темряву напередодні нового опалювального сезону", — заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

За його словами, з посиленням російських атак збільшується потреба у мобілізації підтримки міжнародних партнерів з використанням інструментів, які вже довели свою ефективність та можуть надати підтримку у найкоротші терміни.

Представники G7+ донесли представникам України тезу про те, що міжнародні партнери готові й надалі підтримувати українців. За підсумками переговорів домовилися провести додаткову зустріч найближчим часом для координації подальших спільних дій.

