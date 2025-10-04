Група G7+ провела термінове засідання через атаки РФ на енергетику України: яке рішення прийнято

Рубрики
Координаційна група G7+ провела засідання у відповідь на масований нічний удар Росії щодо підтримки українського енергетичного сектору. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в Telegram Міненерго.
Під час зустрічі українська сторона детально поінформувала міжнародних партнерів про наслідки атаки, спрямованої, зокрема, на об'єкти нафтогазового комплексу.
У засіданні взяли участь понад 100 представників різних країн та міжнародних організацій, серед яких США, Канада, Німеччина, Нідерланди, Франція, Єврокомісія, ПРООН, ЄІБ, ЄБРР та інших партнерів.
За його словами, з посиленням російських атак збільшується потреба у мобілізації підтримки міжнародних партнерів з використанням інструментів, які вже довели свою ефективність та можуть надати підтримку у найкоротші терміни.
Представники G7+ донесли представникам України тезу про те, що міжнародні партнери готові й надалі підтримувати українців. За підсумками переговорів домовилися провести додаткову зустріч найближчим часом для координації подальших спільних дій.
