Группа G7+ провела срочное заседание из-за атак РФ на энергетику Украины: какое решение принято

Координационная группа G7+ провела заседание в ответ на массированный ночной удар России по вопросу поддержки украинского энергетического сектора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram Минэнерго.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Во время встречи украинская сторона детально проинформировала международных партнеров о последствиях атаки, которая была направлена, в частности, на объекты нефтегазового комплекса.

В заседании приняли участие более 100 представителей разных стран и международных организаций, среди которых США, Канада, Германия, Нидерланды, Франция, Еврокомиссия, ПРООН, ЕИБ, ЕБРР и других партнеров.

"Это очевидная попытка лишить украинцев света и тепла в осенне-зимний период. Россияне не отказались от намерений погрузить Украину во тьму накануне нового отопительного сезона", — заявил замминистра энергетики Роман Андарак.

По его словам, с усилением российских атак увеличивается потребность в мобилизации поддержки международных партнеров с использованием инструментов, которые уже доказали свою эффективность и могут оказать поддержку в кратчайшие сроки.

Представители G7+ донесли представителям Украины тезис о том, что международные партнеры готовы и дальше поддерживать украинцев. По итогам переговоров договорились провести дополнительную встречу в ближайшее время для координации дальнейших совместных действий.

