Грудень стане дедлайном: який сценарій капітуляції готують Україні

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп хоче, щоб на саміті Великої двадцятки у грудні президент України Володимир зеленський та лідер РФ Володимир Путін підписали мирну угоду.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону “Айдар” Євген Дикий зазначає, що це дедлайн капітуляції України. За його словами, США уже два роки передають Україні російський ультиматум, але у 2026 році вперше він був підкріплений “безпосередньо антиукраїнськими прямими діями Штатів”. Зазначив, що Україна не прийме ультиматум, адже для нас капітулювати — це просто припинити існувати.
На його переконання, абсолютній більшості українців, очевидно, що капітулювати нам не треба.
Ветеран зазначив, що повної заміни Starlink в України немає і є невеликий запас часу, щоб максимально підготуватися до відключення — налагодити альтернативні мережі. Адже, зазначив, що Україні вже озвучили новий дедлайн капітуляції.
За словами Дикого, чи включать Starlink Росії — 50/50, але 90%, що Україні відключать послугу. Тому підсумував, до цього потрібно готуватися.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін обрав три головні цілі та готує нищівні удари по Україні.