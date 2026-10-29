Грудень стане дедлайном: який сценарій капітуляції готують Україні

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб на саміті Великої двадцятки у грудні президент України Володимир зеленський та лідер РФ Володимир Путін підписали мирну угоду.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону “Айдар” Євген Дикий зазначає, що це дедлайн капітуляції України. За його словами, США уже два роки передають Україні російський ультиматум, але у 2026 році вперше він був підкріплений “безпосередньо антиукраїнськими прямими діями Штатів”. Зазначив, що Україна не прийме ультиматум, адже для нас капітулювати — це просто припинити існувати.

“Нас знищать. У варіанті капітуляції у Путіна немає для нас лайтових версій. Але крім того, навряд чи ми будемо капітулювати в умовах, коли ми не програли війну. Навпаки, ми дуже поволі, потроху, але ми починаємо її вигравати. Ми помінялися зараз місцями з росіянами вже дуже багато в чому. І швидше за все, саме тому вони зараз вже задіяли всі свої важелі”, — пояснив Дикий.

На його переконання, абсолютній більшості українців, очевидно, що капітулювати нам не треба.

“А раз так, то нас будуть дотискати. І це дотискання, швидше за все, якраз включатиме в себе виключення Starlink. Остаточне і незворотнє. Щобільше, я б сказав, що це як мінімум. Максимум може бути ще гіршим — вони можуть виключити нам і включити росіянам”, — пояснив він.

Ветеран зазначив, що повної заміни Starlink в України немає і є невеликий запас часу, щоб максимально підготуватися до відключення — налагодити альтернативні мережі. Адже, зазначив, що Україні вже озвучили новий дедлайн капітуляції.

“Сказали: “не підписали до проміжних виборів — з наскоку не вдалось. Але от в грудні в Маямі ви вже точно маєте все підписати”. Коли оцей буде славнозвісний саміт, на який запрошений Путін. Тобто нам озвучений новий дедлайн капітуляції. І оскільки капітулювати нам сенсу жодного, то значить, мабуть, до цього дедлайну нам все і повідключають”, — пояснив він.

За словами Дикого, чи включать Starlink Росії — 50/50, але 90%, що Україні відключать послугу. Тому підсумував, до цього потрібно готуватися.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін обрав три головні цілі та готує нищівні удари по Україні.