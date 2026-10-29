Декабрь станет дедлайном: какой сценарий капитуляции готовят Украине

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы на саммите Большой двадцатки в декабре президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин подписали мирное соглашение.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечает, что это дедлайн капитуляции Украины. По его словам, США уже два года передают Украине российский ультиматум, но в 2026 году впервые он был подкреплен "непосредственно антиукраинскими прямыми действиями Штатов". Он отметил, что Украина не примет ультиматум, ведь для нас капитулировать — это просто прекратить существовать.

"Нас уничтожат. В варианте капитуляции у Путина нет для нас лайтовых версий. Но кроме того, вряд ли мы будем капитулировать в условиях, когда мы не проиграли войну. Напротив, мы очень медленно, понемногу, но мы начинаем ее выигрывать. Мы поменялись сейчас местами с россиянами уж очень во многом. И, скорее всего, именно поэтому они сейчас уже задействовали все свои рычаги”, — объяснил Дикий.

По его убеждению, абсолютному большинству украинцев очевидно, что капитулировать нам не надо.

"А раз так, то нас будут дожимать. И это дожимание, скорее всего, как раз будет включать в себя исключение Starlink. Окончательное и необратимое. Больше того, я бы сказал, что это как минимум. Максимум может быть еще хуже — они могут выключить нам и включить россиянам", — пояснил он.

Ветеран отметил, что полной замены Starlink у Украины нет и есть небольшой запас времени, чтобы максимально подготовиться к отключению – наладить альтернативные сети. Ведь отметил, что Украине уже озвучили новый дедлайн капитуляции.

"Сказали: "не подписали до промежуточных выборов — с наскока не удалось. Но вот в декабре в Майами вы уже точно должны все подписать". Когда этот будет знаменитый саммит, на который приглашен Путин. То есть нам озвучен новый дедлайн капитуляции. И поскольку капитулировать нам смысла ни одного, значит, к этому дедлайну нам все и отключают", — пояснил он.

По словам Дикого, включат Starlink России — 50/50, но 90%, что Украине отключат услугу. Поэтому подытожил, к этому нужно готовиться.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин выбрал три главных цели и готовит сокрушительные удары по Украине.