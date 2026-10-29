Декабрь станет дедлайном: какой сценарий капитуляции готовят Украине

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы на саммите Большой двадцатки в декабре президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин подписали мирное соглашение.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечает, что это дедлайн капитуляции Украины. По его словам, США уже два года передают Украине российский ультиматум, но в 2026 году впервые он был подкреплен "непосредственно антиукраинскими прямыми действиями Штатов". Он отметил, что Украина не примет ультиматум, ведь для нас капитулировать — это просто прекратить существовать.
По его убеждению, абсолютному большинству украинцев очевидно, что капитулировать нам не надо.
Ветеран отметил, что полной замены Starlink у Украины нет и есть небольшой запас времени, чтобы максимально подготовиться к отключению – наладить альтернативные сети. Ведь отметил, что Украине уже озвучили новый дедлайн капитуляции.
По словам Дикого, включат Starlink России — 50/50, но 90%, что Украине отключат услугу. Поэтому подытожил, к этому нужно готовиться.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин выбрал три главных цели и готовит сокрушительные удары по Украине.