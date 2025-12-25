«Гроші на війну закінчились»: російський бізнес визнав обвал промисловості до рівня 1998 року

У Росії зафіксовано найглибшу кризу в промисловості з кінця 1990-х років. Про це свідчать оцінки топменеджерів найбільших підприємств РФ, оприлюднені в дослідженні Інституту народногосподарського прогнозування РАН. Про результати опитування повідомляють російські ЗМІ, зокрема видання "Коммерсант".

Російська промисловість скочується в рецесію — продажі обвалилися до рівня 1998 року

За даними дослідження, ситуація з продажами промислової продукції у 2025 році стала найгіршою з 1998 року. Оцінки попиту з боку великого бізнесу впали нижче рівнів кризових 2009 та 2015 років — періодів світової фінансової кризи та перших санкцій проти РФ після анексії Криму.

У звіті зазначається, що виробничі плани російських фабрик і заводів скоротилися до мінімуму за останні 16 років. Загальний індекс промислового оптимізму також опустився до найнижчої позначки з 2009 року.

Як цитує "Коммерсант", у дослідженні йдеться, що промисловість "з розумінням перенесла початковий період штучного охолодження економіки", однак у 2025 році "терпіння вичерпалося".

Після двох років так званого воєнного буму, коли російський бюджет вливав десятки трильйонів рублів у мегапроєкти та оборонний сектор, економіка РФ почала різко сповільнюватися. Темпи зростання ВВП майже зійшли до нуля, а промисловість фактично увійшла в рецесію.

За офіційними даними Росстату, у листопаді обсяги промислового виробництва в РФ скоротилися на 0,7% у річному вимірі. Найбільше падіння зафіксовано в ключових галузях: металургія — мінус 4,1%, хімічна промисловість — мінус 1,7%, машинобудування — мінус 5,4%.

Українські аналітики раніше неодноразово зазначали, що поєднання санкційного тиску, високих відсоткових ставок за кредитами та поступового вичерпання воєнних бюджетних вливань неминуче призведе до системної деградації російської промислової економіки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що Путін вважає, що росіяни підтримають підвищення податків у 2026 році, якщо гроші підуть на армію.