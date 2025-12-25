"Деньги на войну закончились": российский бизнес признал обвал промышленности до уровня 1998 года

В России зафиксирован самый глубокий кризис в промышленности с конца 90-х годов. Об этом свидетельствуют оценки топ-менеджеров крупнейших предприятий РФ, обнародованные в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. О результатах опроса сообщают российские СМИ, в том числе издание "Коммерсант".

Российская промышленность скатывается в рецессию - продажи обрушились до уровня 1998 года

По данным исследования, ситуация с продажами промышленной продукции в 2025 году стала худшей с 1998 года. Оценки спроса со стороны крупного бизнеса упали ниже уровней кризисных 2009 и 2015 годов – периодов мирового финансового кризиса и первых санкций против РФ после аннексии Крыма.

В отчете говорится, что производственные планы российских фабрик и заводов сократились до минимума за последние 16 лет. Общий индекс промышленного оптимизма также опустился до самой низкой отметки с 2009 года.

Как цитирует "Коммерсант", в исследовании говорится, что промышленность "с пониманием перенесла начальный период искусственного охлаждения экономики", однако в 2025 году "терпение иссякло".

После двух лет так называемого военного бума, когда российский бюджет вливал десятки триллионов рублей в мегапроекты и оборонный сектор, экономика РФ начала резко замедляться. Темпы роста ВВП почти снизошли до нуля, а промышленность фактически вошла в рецессию.

По официальным данным Росстата, в ноябре объемы промышленного производства в РФ сократились на 0,7% в годовом исчислении. Наибольшее падение зафиксировано в ключевых отраслях: металлургия – минус 4,1%, химическая промышленность – минус 1,7%, машиностроение – минус 5,4%.

Украинские аналитики ранее неоднократно отмечали, что сочетание санкционного давления, высоких процентных ставок по кредитам и постепенное исчерпание военных бюджетных вливаний неизбежно приведет к системной деградации российской промышленной экономики.

