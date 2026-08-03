"Грошей на війну немає, але Путін не зупиниться": експерт назвав єдиний спосіб капітуляції Кремля

Попри дедалі більший тиск на російську економіку, Кремль не відмовиться від фінансування війни, адже для Володимира Путіна вона стала питанням політичного виживання. Таку думку висловив економіст і політолог Олег Пендзин, коментуючи економічну ситуацію в Росії та перспективи продовження бойових дій.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, у тоталітарних державах керівництво часто отримує викривлену інформацію, оскільки чиновники бояться повідомляти про реальний стан справ. Саме тому, вважає Пендзин, російський президент продовжує демонструвати впевненість у стабільності країни.

"Мені таке відчуття, що Путін це говорив не для власної аудиторії і не для закордонної. Він говорив це для себе. Він ще раз переконував себе, що все дуже добре", – зазначив експерт.

Пендзин нагадав, що ще перед Петербурзьким міжнародним економічним форумом голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна та міністр фінансів Антон Силуанов нібито попереджали Путіна про нестачу коштів для продовження війни.

"Набіулліна і Силуанов сказали, що грошей на війну більше немає. На що Путін відповів: "Мене це не обходить. Шукайте гроші де завгодно. Це все дурня. Гроші є"", – розповів політолог.

На його думку, незважаючи на офіційні заяви Кремля, російська економіка дедалі більше відчуває наслідки війни. Про це свідчать проблеми малого та середнього бізнесу, підвищення податків, інфляція та зростання соціального невдоволення.

Водночас експерт наголошує, що завершення війни для Путіна означало б серйозний політичний ризик.

"Для Путіна війна – це екзистенційне питання. Будь-який вихід із війни для нього – це втрата влади", – підкреслив Пендзин.

За його словами, після припинення бойових дій російське суспільство неминуче почне ставити запитання про ціну війни, людські втрати та економічні наслідки.

Саме тому, вважає експерт, Кремль і надалі шукатиме ресурси для продовження бойових дій. Однак вирішальним фактором стане не стан бюджету, а настрої всередині країни.

"Питання не в тому, скільки вистачить ресурсів Російській Федерації вести війну. Питання в тому, скільки вистачить терпіння російському суспільству терпіти порушення суспільної угоди", – наголосив Пендзин.

На його переконання, саме масштабне соціальне невдоволення, а не дефіцит державних фінансів, може стати головним викликом для чинного російського режиму.

Портал "Коментарі" вже писав, що липень став найважчим місяцем для російської армії від початку повномасштабного вторгнення за кількістю втрат. Водночас говорити про швидкий перелом на фронті поки що передчасно. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович, коментуючи останні дані про ситуацію на полі бою.