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"Денег на войну нет, но Путин не остановится": эксперт назвал единственный способ капитуляции Кремля

Экономист и политолог Олег Пендзин считает, что Кремль будет продолжать финансировать войну даже вопреки экономическим проблемам, а главной угрозой для режима Владимира Путина может стать масштабное недовольство внутри России

3 августа 2026, 16:55
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Клименко Елена

Несмотря на растущее давление на российскую экономику, Кремль не откажется от финансирования войны, ведь для Владимира Путина она стала вопросом политического выживания. Такое мнение высказал экономист и политолог Олег Пендзин, комментируя экономическую ситуацию в России и перспективы продолжения боевых действий.

"Денег на войну нет, но Путин не остановится": эксперт назвал единственный способ капитуляции Кремля

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, в тоталитарных государствах руководство часто получает искаженную информацию, поскольку чиновники боятся сообщать реальное положение дел. Именно поэтому, считает Пендзин, президент продолжает демонстрировать уверенность в стабильности страны.  

"Мне такое чувство, что Путин это говорил не для собственной аудитории и не для зарубежной. Он говорил это для себя. Он еще раз убеждал себя, что все очень хорошо", – отметил эксперт.

Пендзин напомнил, что еще перед Петербургским международным экономическим форумом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов якобы предупреждали Путина о нехватке средств для продолжения войны.

"Набиуллина и Силуанов сказали, что денег на войну больше нет. На что Путин ответил: "Меня это не обходит. Ищите деньги где угодно. Это все дурака. Деньги есть"", – рассказал политолог.

По его мнению, несмотря на официальные заявления Кремля, российская экономика все больше испытывает последствия войны. Об этом свидетельствуют проблемы малого и среднего бизнеса, повышение налогов, инфляция и рост социального недовольства.  

В то же время эксперт подчеркивает, что завершение войны для Путина означало бы серьезный политический риск.

"Для Путина война – это экзистенциальный вопрос. Любой выход из войны для него – это потеря власти", – подчеркнул Пендзин.

По его словам, после прекращения боевых действий российское общество неизбежно начнет задавать вопросы о цене войны, человеческих потерях и экономических последствиях.

Именно поэтому, считает эксперт, Кремль и дальше будет искать ресурсы для продолжения боевых действий. Однако решающим фактором станет не состояние бюджета, а настроение внутри страны.

"Вопрос не в том, сколько хватит ресурсов в Российской Федерации вести войну. Вопрос в том, сколько хватит терпения российскому обществу терпеть нарушение общественного соглашения", — подчеркнул Пендзин.

По его убеждению, самое масштабное социальное недовольство, а не дефицит государственных финансов, может стать главным вызовом для действующего российского режима.

Портал "Комментарии" уже писал , что июль стал самым тяжелым месяцем для российской армии с начала полномасштабного вторжения по количеству потерь. В то же время говорить о скором переломе на фронте пока преждевременно. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович, комментируя последние сведения о ситуации на поле боя.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H2N2MQrnIT4
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