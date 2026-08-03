"Денег на войну нет, но Путин не остановится": эксперт назвал единственный способ капитуляции Кремля

Несмотря на растущее давление на российскую экономику, Кремль не откажется от финансирования войны, ведь для Владимира Путина она стала вопросом политического выживания. Такое мнение высказал экономист и политолог Олег Пендзин, комментируя экономическую ситуацию в России и перспективы продолжения боевых действий.

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По словам эксперта, в тоталитарных государствах руководство часто получает искаженную информацию, поскольку чиновники боятся сообщать реальное положение дел. Именно поэтому, считает Пендзин, президент продолжает демонстрировать уверенность в стабильности страны.

"Мне такое чувство, что Путин это говорил не для собственной аудитории и не для зарубежной. Он говорил это для себя. Он еще раз убеждал себя, что все очень хорошо", – отметил эксперт.

Пендзин напомнил, что еще перед Петербургским международным экономическим форумом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов якобы предупреждали Путина о нехватке средств для продолжения войны.

"Набиуллина и Силуанов сказали, что денег на войну больше нет. На что Путин ответил: "Меня это не обходит. Ищите деньги где угодно. Это все дурака. Деньги есть"", – рассказал политолог.

По его мнению, несмотря на официальные заявления Кремля, российская экономика все больше испытывает последствия войны. Об этом свидетельствуют проблемы малого и среднего бизнеса, повышение налогов, инфляция и рост социального недовольства.

В то же время эксперт подчеркивает, что завершение войны для Путина означало бы серьезный политический риск.

"Для Путина война – это экзистенциальный вопрос. Любой выход из войны для него – это потеря власти", – подчеркнул Пендзин.

По его словам, после прекращения боевых действий российское общество неизбежно начнет задавать вопросы о цене войны, человеческих потерях и экономических последствиях.

Именно поэтому, считает эксперт, Кремль и дальше будет искать ресурсы для продолжения боевых действий. Однако решающим фактором станет не состояние бюджета, а настроение внутри страны.

"Вопрос не в том, сколько хватит ресурсов в Российской Федерации вести войну. Вопрос в том, сколько хватит терпения российскому обществу терпеть нарушение общественного соглашения", — подчеркнул Пендзин.

По его убеждению, самое масштабное социальное недовольство, а не дефицит государственных финансов, может стать главным вызовом для действующего российского режима.

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