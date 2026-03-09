“Громадсько-військовий рух” підтримав Яну Зінкевич

Громадська організація “Громадсько-військовий рух” (ГВР), на тлі гучного скандалу в медіа, заявила про підтримку командирки медичного добровольчого батальйону “Госпітальєри” Яни Зінкевич. В мережі поширюється інформація про нібито непрозоре використання коштів.

"Госпітальєри". Фото з відкритих джерел

В організації вважають, що інформаційна кампанія навколо “Госпітальєрів” має ознаки інформаційно-психологічної операції, спрямованої на розкол українського суспільства.

Зазначається, що останніми днями в соцмережах почали поширюватися інформація про нібито непрозорість діяльності батальйону. У громадській організації наголосили, що подібну інформацію часто поширюють без юридичних підтверджень, базуючись, виключно на публікаціях у соцмережах. В організації підкреслюють, що такі інформаційні хвилі деморалізують українське суспільство під час війни.

“Внутрішні українські конфлікти швидко підхоплюються російськими пропагандистськими ресурсами та використовуються для дискредитації України <…> Кожен необдуманий репост звинувачень без доказів — це удар у спину Силам оборони України”, – йдеться у пості ГВР.

Також ГВР нагадав, що Яна Зінкевич та медичний батальйон “Госпітальєри” працюють на фронті з 2014 року, а кількість врятованих ними військових рахується тисячами.

Командування батальйону вже заявило про готовність до публічної звітності та систематизації фінансових даних попри складнощі з відновленням документації після втрати бази в Павлограді.

“Ми закликаємо лідерів думок та користувачів соцмереж до усвідомлення того, що в умовах війни право на критику не має перетворюватися на право на руйнацію. З’ясування будь-яких питань щодо звітності має відбуватися в правовому та професійному полі, а не через публічне шельмування, що живить ворожу пропаганду”, — йдеться у заяві ГВР.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді попередили про ризик втратити державу.



