“Громадсько-військовий рух” підтримав Яну Зінкевич

Кречмаровская Наталия
Громадська організація “Громадсько-військовий рух” (ГВР), на тлі гучного скандалу в медіа, заявила про підтримку командирки медичного добровольчого батальйону “Госпітальєри” Яни Зінкевич. В мережі поширюється інформація про нібито непрозоре використання коштів.
"Госпітальєри". Фото з відкритих джерел
В організації вважають, що інформаційна кампанія навколо “Госпітальєрів” має ознаки інформаційно-психологічної операції, спрямованої на розкол українського суспільства.
Зазначається, що останніми днями в соцмережах почали поширюватися інформація про нібито непрозорість діяльності батальйону. У громадській організації наголосили, що подібну інформацію часто поширюють без юридичних підтверджень, базуючись, виключно на публікаціях у соцмережах. В організації підкреслюють, що такі інформаційні хвилі деморалізують українське суспільство під час війни.
Також ГВР нагадав, що Яна Зінкевич та медичний батальйон “Госпітальєри” працюють на фронті з 2014 року, а кількість врятованих ними військових рахується тисячами.
Командування батальйону вже заявило про готовність до публічної звітності та систематизації фінансових даних попри складнощі з відновленням документації після втрати бази в Павлограді.
