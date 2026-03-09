"Общественно-военное движение" поддержало Яну Зинкевич

Общественная организация "Общественно-военное движение" (ОВД), на фоне громкого скандала в медиа, заявила о поддержке командира медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Яны Зинкевич. В сети распространяется информация о якобы непрозрачном использовании средств.

"Госпитальеры". Фото из открытых источников

В организации считают, что информационная кампания вокруг "Госпитальеров" имеет признаки информационно-психологической операции, направленной на раскол украинского общества.

Отмечается, что в последние дни в соцсетях начала распространяться информация о якобы непрозрачности деятельности батальона. В общественной организации подчеркнули, что подобную информацию часто распространяют без юридических подтверждений, основываясь исключительно на публикациях в соцсетях. В организации подчеркивают, что подобные информационные волны деморализуют украинское общество во время войны.

"Внутренние украинские конфликты быстро подхватываются российскими пропагандистскими ресурсами и используются для дискредитации Украины <…> Каждый необдуманный репост обвинений без доказательств — это удар в спину Силам обороны Украины", — говорится в посте ОВД.

Также ОВД напомнило, что Яна Зинкевич и медицинский батальон "Госпитальеры" работают на фронте с 2014 года, а количество спасенных ими военных считается тысячами.

Командование батальона уже заявило о готовности к публичной отчетности и систематизации финансовых данных, несмотря на сложности с восстановлением документации после потери базы в Павлограде.

"Мы призываем лидеров мнений и пользователей соцсетей к осознанию того, что в условиях войны право на критику не должно превращаться в право на разрушение. Выяснение любых вопросов по отчетности должно происходить в правовом и профессиональном поле, а не через публичное шельмование, питающее вражескую пропаганду", — говорится в заявлении ОВД.

