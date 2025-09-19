Громадсько-військовий рух: Кремлівські міфи потрібно розвінчувати системно

Росія, щоб виправдати власну агресію проти України, активно маніпулює історичними фактами. Саме через це одним з пріоритетів як для державних інституцій, так і для громадянського суспільства України має стати формування сильної історичної політики.

Панельна дискусія. Фото з відкритих джерел

Ці тези були озвучені під час панельної дискусії “Історія як зброя в контексті сучасної агресії та викликів для України та Європи”, що відбулася 16 вересня в агентстві "Інтерфакс-Україна". Захід був організований Українським безпековим клубом і Громадсько-військовим рухом.

Експерти в галузях історії, національної безпеки, політики та оборони проаналізували найпоширеніші приклади історичних маніпуляцій з боку Кремля та дійшли висновку: Україні вже зараз потрібно ініціювати створення міждержавних альянсів у сфері історичної безпеки, а також просувати “експорт історичної правди” на міжнародному рівні.

“Держава повинна перестати бути спостерігачем і стати активним гравцем на полі історії”, — наголосив кандидат історичних наук Микола Посівнич.

Координатор Громадсько-військового руху Олексій Івашин додав, що Росія, через викривлення історичних фактів та поширення фальшивих історичних наративів, прагне поставити під сумнів легітимність української державності. За його словами, відповідальність за формування інформаційної, зокрема історичної політики, повинні нести не лише органи державної влади, а й представники громадянського суспільства.

“Робота з історичними питаннями — це теж інформаційні операції. Мені подобається вислів начальника ГУР Кирила Буданова: "Інформація – це теж зброя. І якщо ти несвідомо підіграєш ворогу, то треба замислитися". Тож мусимо замислитися і системно працювати з історичним контекстом, будувати спільну історичну пам’ять з країнами-партнерами та зводити нанівець ворожу пропаганду”, — зазначив Івашин.

Політтехнолог Олег Постернак у своєму дописі на Facebook звернув увагу на те, що і Польща добре розуміє значущість протистояння російській дезінформаційній агресії.

“Найбільше Кремль спекулює на історії ХХ століття, деякі сторінки якої досі залишаються дражливими. Якщо взяти ту ж саму Польщу, то це безумовно Волинська трагедія та операція “Вісла”. І в цьому контексті мене дуже порадувало те, що на дискусію звернуло увагу Польське радіо. Значить тема актуальна і для них. Значить вони розуміють, що Україні та Польщі треба зближуватися, і що московити намагаються нас посварити, щоб знищити по черзі”, — пояснив експерт.

Учасники заходу висловили переконання, що українці мають самі писати власну історію — інакше ризикують залишитися лише героями чужих сюжетів. Від того, як Україна переосмислює своє минуле та вибудовує інформаційну політику, значною мірою залежить її образ та місце у міжнародному середовищі.

