Громадсько-військовий рух: Кремлівські міфи потрібно розвінчувати системно

Кречмаровская Наталия
Росія, щоб виправдати власну агресію проти України, активно маніпулює історичними фактами. Саме через це одним з пріоритетів як для державних інституцій, так і для громадянського суспільства України має стати формування сильної історичної політики.
Панельна дискусія. Фото з відкритих джерел
Ці тези були озвучені під час панельної дискусії “Історія як зброя в контексті сучасної агресії та викликів для України та Європи”, що відбулася 16 вересня в агентстві "Інтерфакс-Україна". Захід був організований Українським безпековим клубом і Громадсько-військовим рухом.
Експерти в галузях історії, національної безпеки, політики та оборони проаналізували найпоширеніші приклади історичних маніпуляцій з боку Кремля та дійшли висновку: Україні вже зараз потрібно ініціювати створення міждержавних альянсів у сфері історичної безпеки, а також просувати “експорт історичної правди” на міжнародному рівні.
Координатор Громадсько-військового руху Олексій Івашин додав, що Росія, через викривлення історичних фактів та поширення фальшивих історичних наративів, прагне поставити під сумнів легітимність української державності. За його словами, відповідальність за формування інформаційної, зокрема історичної політики, повинні нести не лише органи державної влади, а й представники громадянського суспільства.
Політтехнолог Олег Постернак у своєму дописі на Facebook звернув увагу на те, що і Польща добре розуміє значущість протистояння російській дезінформаційній агресії.
Учасники заходу висловили переконання, що українці мають самі писати власну історію — інакше ризикують залишитися лише героями чужих сюжетів. Від того, як Україна переосмислює своє минуле та вибудовує інформаційну політику, значною мірою залежить її образ та місце у міжнародному середовищі.
