Кремль визначився з планами на 2026 рік у війні проти України: які пріоритети Путіна

Росія планує продовжувати війну проти України у 2026 році. Про це, за даними Центру протидії дезінформації свідчить бюджет РФ на 2026 рік.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що влада РФ офіційно назвала майбутній федеральний бюджет на 2026 рік “воєнним”. Як пояснив заступник голови ради безпеки Дмитро Медведєв, основні видатки підуть на оборону та військово-промисловий комплекс. Це, як зазначили у ЦПД, означає, що навіть у рік виборів до Держдуми Кремль відмовляється від будь-яких “соціальних подачок” та прямо визнає, що життя простих росіян погіршиться.

“Російський режим змушує місцеву владу нарощувати підтримку війни, а всі ресурси перерозподіляються на військові потреби. Замість доріг, лікарень чи програм розвитку населення чекає стагнація, зростання бідності й репресії проти будь-якого інакодумства. Цей бюджет — ще одне свідчення того, що Кремль не прагне миру, попри риторику про “готовність до переговорів” чи “врегулювання конфлікту”, — йдеться у повідомленні.

У Центрі зауважили, що подібна тенденція триває вже кілька років. Кремль різко збільшив військові видатки у бюджеті на 2025 рік, водночас скоротивши соціальні програми та фінансування регіонів.

“Такі дії російської влади підтверджують головне: війна залишається абсолютним пріоритетом Путіна, а благополуччя власних громадян жертвується заради продовження агресії проти України”, — зазначили у ЦПД.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що проблеми в російській економіці наростають через продовження війни проти України та введені санкції. Проблеми з економікою РФ уже визнав і російський лідер Володимир Путін — він публічно відчитав чиновників економічного блоку.




