logo_ukra

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль визначився з планами на 2026 рік у війні проти України: які пріоритети Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль визначився з планами на 2026 рік у війні проти України: які пріоритети Путіна

Бюджет РФ на 2026 рік свідчить про плани Путіна продовжувати війну проти України

17 вересня 2025, 20:25 comments1233
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія планує продовжувати війну проти України у 2026 році. Про це, за даними Центру протидії дезінформації свідчить бюджет РФ на 2026 рік. 

Кремль визначився з планами на 2026 рік у війні проти України: які пріоритети Путіна

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що влада РФ офіційно назвала майбутній федеральний бюджет на 2026 рік “воєнним”. Як пояснив заступник голови ради безпеки Дмитро Медведєв, основні видатки підуть на оборону та військово-промисловий комплекс. Це, як зазначили у ЦПД, означає, що навіть у рік виборів до Держдуми Кремль відмовляється від будь-яких “соціальних подачок” та прямо визнає, що життя простих росіян погіршиться.

“Російський режим змушує місцеву владу нарощувати підтримку війни, а всі ресурси перерозподіляються на військові потреби. Замість доріг, лікарень чи програм розвитку населення чекає стагнація, зростання бідності й репресії проти будь-якого інакодумства. Цей бюджет — ще одне свідчення того, що Кремль не прагне миру, попри риторику про “готовність до переговорів” чи “врегулювання конфлікту”, — йдеться у повідомленні.

У Центрі зауважили, що подібна тенденція триває вже кілька років. Кремль різко збільшив військові видатки у бюджеті на 2025 рік, водночас скоротивши соціальні програми та фінансування регіонів. 

“Такі дії російської влади підтверджують головне: війна залишається абсолютним пріоритетом Путіна, а благополуччя власних громадян жертвується заради продовження агресії проти України”, — зазначили у ЦПД. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що проблеми в російській економіці наростають через продовження війни проти України та введені санкції. Проблеми з економікою РФ уже визнав і російський лідер Володимир Путін — він публічно відчитав чиновників економічного блоку.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid04P7sc7GM37J4dPYqXYSrB42rhRb4tQxN5t1oyzktBdqEwo4azPLoAGSUcdH9ssiAl
Теги:

Новини

Всі новини