logo

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль определился с планами на 2026 год в войне против Украины: какие приоритеты Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль определился с планами на 2026 год в войне против Украины: какие приоритеты Путина

Бюджет РФ на 2026 год свидетельствует о планах Путина продолжать войну против Украины

17 сентября 2025, 20:25 comments1232
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия намерена продолжать войну против Украины в 2026 году. Об этом, по данным Центра противодействия дезинформации, свидетельствует бюджет РФ на 2026 год.

Кремль определился с планами на 2026 год в войне против Украины: какие приоритеты Путина

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что власти РФ официально назвали будущий федеральный бюджет на 2026 год "военным". Как пояснил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, основные расходы пойдут на оборону и военно-промышленный комплекс. Это, как отметили в ЦПД, означает, что даже в год выборов в Госдуму Кремль отказывается от каких-либо "социальных подачек" и прямо признает, что жизнь простых россиян ухудшится.

"Российский режим вынуждает местные власти наращивать поддержку войны, а все ресурсы перераспределяются на военные нужды. Вместо дорог, больниц или программ развития населения ждет стагнация, рост бедности и репрессии против любого инакомыслия. Этот бюджет — еще одно свидетельство того, что Кремль не стремится к миру, несмотря на риторику о “готовности к переговорам” или “урегулировании конфликта”, — говорится в сообщении.

В центре отметили, что подобная тенденция длится уже несколько лет. Кремль резко увеличил военные расходы в бюджете на 2025 год, в то же время сократив социальные программы и финансирование регионов.

"Такие действия российских властей подтверждают главное: война остается абсолютным приоритетом Путина, а благополучие собственных граждан жертвуется ради продолжения агрессии против Украины", — отметили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы в российской экономике нарастают из-за продолжения войны против Украины и введены санкции. Проблемы с экономикой РФ уже признал и российский лидер Владимир Путин – он публично отчитал чиновников экономического блока.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid04P7sc7GM37J4dPYqXYSrB42rhRb4tQxN5t1oyzktBdqEwo4azPLoAGSUcdH9ssiAl
Теги:

Новости

Все новости