Россия намерена продолжать войну против Украины в 2026 году. Об этом, по данным Центра противодействия дезинформации, свидетельствует бюджет РФ на 2026 год.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что власти РФ официально назвали будущий федеральный бюджет на 2026 год "военным". Как пояснил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, основные расходы пойдут на оборону и военно-промышленный комплекс. Это, как отметили в ЦПД, означает, что даже в год выборов в Госдуму Кремль отказывается от каких-либо "социальных подачек" и прямо признает, что жизнь простых россиян ухудшится.

"Российский режим вынуждает местные власти наращивать поддержку войны, а все ресурсы перераспределяются на военные нужды. Вместо дорог, больниц или программ развития населения ждет стагнация, рост бедности и репрессии против любого инакомыслия. Этот бюджет — еще одно свидетельство того, что Кремль не стремится к миру, несмотря на риторику о “готовности к переговорам” или “урегулировании конфликта”, — говорится в сообщении.

В центре отметили, что подобная тенденция длится уже несколько лет. Кремль резко увеличил военные расходы в бюджете на 2025 год, в то же время сократив социальные программы и финансирование регионов.

"Такие действия российских властей подтверждают главное: война остается абсолютным приоритетом Путина, а благополучие собственных граждан жертвуется ради продолжения агрессии против Украины", — отметили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы в российской экономике нарастают из-за продолжения войны против Украины и введены санкции. Проблемы с экономикой РФ уже признал и российский лидер Владимир Путин – он публично отчитал чиновников экономического блока.



