Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия намерена продолжать войну против Украины в 2026 году. Об этом, по данным Центра противодействия дезинформации, свидетельствует бюджет РФ на 2026 год.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что власти РФ официально назвали будущий федеральный бюджет на 2026 год "военным". Как пояснил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, основные расходы пойдут на оборону и военно-промышленный комплекс. Это, как отметили в ЦПД, означает, что даже в год выборов в Госдуму Кремль отказывается от каких-либо "социальных подачек" и прямо признает, что жизнь простых россиян ухудшится.
В центре отметили, что подобная тенденция длится уже несколько лет. Кремль резко увеличил военные расходы в бюджете на 2025 год, в то же время сократив социальные программы и финансирование регионов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы в российской экономике нарастают из-за продолжения войны против Украины и введены санкции. Проблемы с экономикой РФ уже признал и российский лидер Владимир Путин – он публично отчитал чиновников экономического блока.