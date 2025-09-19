Общественно-военное движение: Кремлевские мифы нужно развенчивать системно

Россия, чтобы оправдать свою агрессию против Украины, активно манипулирует историческими фактами. Именно поэтому одним из приоритетов как для государственных институций, так и для гражданского общества Украины должно стать формирование сильной исторической политики.

Эти тезисы были озвучены во время панельной дискуссии "История как оружие в контексте современной агрессии и вызовов для Украины и Европы", состоявшейся 16 сентября в агентстве "Интерфакс-Украина". Мероприятие было организовано Украинским клубом безопасности и Общественно-военным движением.

Эксперты в области истории, национальной безопасности, политики и обороны проанализировали наиболее распространенные примеры исторических манипуляций со стороны Кремля и пришли к выводу: Украине уже сейчас нужно инициировать создание межгосударственных альянсов в сфере исторической безопасности, а также продвигать "экспорт исторической правды" на международном уровне.

"Государство должно перестать быть наблюдателем и стать активным игроком на поле истории", — подчеркнул кандидат исторических наук Николай Посивнич.

Координатор Общественно-военного движения Алексей Ивашин добавил, что Россия через искажение исторических фактов и распространения фальшивых исторических нарративов стремится поставить под сомнение легитимность украинской государственности. По его словам, ответственность за формирование информационной, в частности, исторической политики должны нести не только органы государственной власти, но и представители гражданского общества.

“Работа с историческими вопросами – это тоже информационные операции. Мне нравится высказывание начальника ГУР Кирилла Буданова: “Информация – это тоже оружие. И если ты бессознательно подыграешь врагу, то нужно задуматься". Поэтому должны задуматься и системно работать с историческим контекстом, строить общую историческую память со странами-партнерами и сводить на нет вражескую пропаганду", — отметил Ивашин.

Политтехнолог Олег Постернак в своем сообщении на Facebook обратил внимание на то, что Польша хорошо понимает значимость противостояния российской дезинформационной агрессии.

"Больше всего Кремль спекулирует на истории ХХ века, некоторые страницы которой до сих пор остаются раздражительными. Если взять ту же Польшу, то это безусловно Волынская трагедия и операция "Висла". И в этом контексте меня очень порадовало то, что на дискуссию обратило внимание Польское радио. Значит, тема актуальна и для них. Значит, они понимают, что Украине и Польше нужно сближаться, и что московиты пытаются нас поссорить, чтобы уничтожить поочередно”, — объяснил эксперт.

Участники мероприятия выразили убеждение, что украинцы должны сами писать собственную историю – иначе рискуют остаться только героями чужих сюжетов. От того, как Украина переосмысливает свое прошлое и выстраивает информационную политику, во многом зависит ее образ и место в международной среде.

