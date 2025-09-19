Общественно-военное движение: Кремлевские мифы нужно развенчивать системно

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Россия, чтобы оправдать свою агрессию против Украины, активно манипулирует историческими фактами. Именно поэтому одним из приоритетов как для государственных институций, так и для гражданского общества Украины должно стать формирование сильной исторической политики.
Панельная дискуссия. Фото из открытых источников
Эти тезисы были озвучены во время панельной дискуссии "История как оружие в контексте современной агрессии и вызовов для Украины и Европы", состоявшейся 16 сентября в агентстве "Интерфакс-Украина". Мероприятие было организовано Украинским клубом безопасности и Общественно-военным движением.
Эксперты в области истории, национальной безопасности, политики и обороны проанализировали наиболее распространенные примеры исторических манипуляций со стороны Кремля и пришли к выводу: Украине уже сейчас нужно инициировать создание межгосударственных альянсов в сфере исторической безопасности, а также продвигать "экспорт исторической правды" на международном уровне.
Координатор Общественно-военного движения Алексей Ивашин добавил, что Россия через искажение исторических фактов и распространения фальшивых исторических нарративов стремится поставить под сомнение легитимность украинской государственности. По его словам, ответственность за формирование информационной, в частности, исторической политики должны нести не только органы государственной власти, но и представители гражданского общества.
Политтехнолог Олег Постернак в своем сообщении на Facebook обратил внимание на то, что Польша хорошо понимает значимость противостояния российской дезинформационной агрессии.
Участники мероприятия выразили убеждение, что украинцы должны сами писать собственную историю – иначе рискуют остаться только героями чужих сюжетов. От того, как Украина переосмысливает свое прошлое и выстраивает информационную политику, во многом зависит ее образ и место в международной среде.
