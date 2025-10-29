“Гранату в Житомирській області підірвав учасник програми “Контракт 18-24”: що відомо

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Днями в Житомирській області сталася трагедія — чоловік підірвав гранату, через що загинули люди. Ворожі Telegram-канали почали поширювати інформацію, нібито винуватець трагедії військовий.
Військові. Ілюстративне фото
У Центрі стратегічних комунікацій спростували російський фейк, що буцімто “учасник програми “контракт 18-24” підірвав себе гранатою в Овручі, бо не хотів їхати на фронт після того, як потрапив у 58-му ОМБр”.
Аналітики Центру зауважили, що російські канали поширюють скриншот нібито такої статті українського медіа УНН.
Зазначається: фактчекери проєкту VoxCheck з'ясували, що російські пропагандисти підробили скриншот публікації. До нього додали фейковий підзаголовок у графічному редакторі або через зміну коду сторінки.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворог обстрілює цивільну інфраструктуру — були неодноразові обстріли залізничної інфраструктури. На тлі повітряних атак росіяни поширюють черговий фейк — нібито “співробітники Укрзалізниці масово звільняються через російські обстріли залізничної інфраструктури”.