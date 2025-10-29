logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Гранату в Житомирській області підірвав учасник програми "Контракт 18-24": що відомо
“Гранату в Житомирській області підірвав учасник програми “Контракт 18-24”: що відомо

Російська пропаганда поширює черговий фейк про українських військових, намагаючись дискредитувати програму “Контракт 18-24”

29 жовтня 2025, 23:14
Автор:
Кречмаровская Наталия

Днями в Житомирській області сталася трагедія — чоловік підірвав гранату, через що загинули люди. Ворожі Telegram-канали почали поширювати інформацію, нібито винуватець трагедії військовий. 

“Гранату в Житомирській області підірвав учасник програми “Контракт 18-24”: що відомо

Військові. Ілюстративне фото

У Центрі стратегічних комунікацій спростували російський фейк, що буцімто “учасник програми “контракт 18-24” підірвав себе гранатою в Овручі, бо не хотів їхати на фронт після того, як потрапив у 58-му ОМБр”.

Аналітики Центру зауважили, що російські канали поширюють скриншот нібито такої статті українського медіа УНН.

“Насправді: в УНН дійсно написали про вибух гранати на залізничному вокзалі в Овручі, але в оригінальній статті немає жодної згадки про “Контракт 18-24” чи про військову службу загиблого. В офіційній версії матеріалу УНН лише зазначається, що подію кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу, без згадки про Збройні сили”, — пояснили у Центрі. 

Зазначається: фактчекери проєкту VoxCheck з'ясували, що російські пропагандисти підробили скриншот публікації. До нього додали фейковий підзаголовок у графічному редакторі або через зміну коду сторінки.

“Прив’язка до “Контракту 18-24” — вигадка російських пропагандистів, спрямована на дискредитацію української армії та програм, які підтримують добровільне поповнення лав Сил оборони”, — зауважили у Центрі. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворог обстрілює цивільну інфраструктуру — були неодноразові обстріли залізничної інфраструктури. На тлі повітряних атак росіяни поширюють черговий фейк — нібито “співробітники Укрзалізниці масово звільняються через російські обстріли залізничної інфраструктури”.




Джерело: https://t.me/spravdi/50367
