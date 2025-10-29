"Гранату в Житомирской области подорвал участник программы "Контракт 18-24": что известно

На днях в Житомирской области произошла трагедия – мужчина подорвал гранату, из-за чего погибли люди. Вражеские Telegram-каналы начали распространять информацию, якобы виновник трагедии военный.

В Центре стратегических коммуникаций опровергли российский фейк, что якобы "участник программы "контракт 18-24" подорвал себя гранатой в Овруче, потому что не хотел ехать на фронт после того, как попал в 58 ОМБр".

Аналитики Центра отметили, что российские каналы распространяют скриншот такой статьи украинского медиа УНН.

"На самом деле: в УНН действительно написали о взрыве гранаты на железнодорожном вокзале в Овруче, но в оригинальной статье нет никакого упоминания о "Контракте 18-24" или о военной службе погибшего. В официальной версии материала УНН отмечается, что событие квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса, без упоминания о Вооруженных силах", — пояснили в Центре.

Отмечается, что фактчекеры проекта VoxCheck выяснили, что российские пропагандисты подделали скриншот публикации. К нему добавили фейковый подзаголовок в графическом редакторе или изменение кода страницы.

"Привязка к "Контракту 18-24" — выдумка российских пропагандистов, направленная на дискредитацию украинской армии и программ, поддерживающих добровольное пополнение рядов Сил обороны", — отметили в Центре.

