"Гранату в Житомирской области подорвал участник программы "Контракт 18-24": что известно

Кречмаровская Наталия
На днях в Житомирской области произошла трагедия – мужчина подорвал гранату, из-за чего погибли люди. Вражеские Telegram-каналы начали распространять информацию, якобы виновник трагедии военный.
Военные. Иллюстративное фото
В Центре стратегических коммуникаций опровергли российский фейк, что якобы "участник программы "контракт 18-24" подорвал себя гранатой в Овруче, потому что не хотел ехать на фронт после того, как попал в 58 ОМБр".
Аналитики Центра отметили, что российские каналы распространяют скриншот такой статьи украинского медиа УНН.
Отмечается, что фактчекеры проекта VoxCheck выяснили, что российские пропагандисты подделали скриншот публикации. К нему добавили фейковый подзаголовок в графическом редакторе или изменение кода страницы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг обстреливает гражданскую инфраструктуру — были неоднократные обстрелы железнодорожной инфраструктуры. На фоне воздушных атак россияне распространяют очередной фейк – якобы "сотрудники Укрзализныци массово увольняются из-за российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры".