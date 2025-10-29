logo

Война с Россией "Гранату в Житомирской области подорвал участник программы "Контракт 18-24": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"Гранату в Житомирской области подорвал участник программы "Контракт 18-24": что известно

Российская пропаганда распространяет очередной фейк об украинских военных, пытаясь дискредитировать программу "Контракт 18-24"

29 октября 2025, 23:14
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На днях в Житомирской области произошла трагедия – мужчина подорвал гранату, из-за чего погибли люди. Вражеские Telegram-каналы начали распространять информацию, якобы виновник трагедии военный.

"Гранату в Житомирской области подорвал участник программы "Контракт 18-24": что известно

Военные. Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций опровергли российский фейк, что якобы "участник программы "контракт 18-24" подорвал себя гранатой в Овруче, потому что не хотел ехать на фронт после того, как попал в 58 ОМБр".

Аналитики Центра отметили, что российские каналы распространяют скриншот такой статьи украинского медиа УНН.

"На самом деле: в УНН действительно написали о взрыве гранаты на железнодорожном вокзале в Овруче, но в оригинальной статье нет никакого упоминания о "Контракте 18-24" или о военной службе погибшего. В официальной версии материала УНН отмечается, что событие квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса, без упоминания о Вооруженных силах", — пояснили в Центре.

Отмечается, что фактчекеры проекта VoxCheck выяснили, что российские пропагандисты подделали скриншот публикации. К нему добавили фейковый подзаголовок в графическом редакторе или изменение кода страницы.

"Привязка к "Контракту 18-24" — выдумка российских пропагандистов, направленная на дискредитацию украинской армии и программ, поддерживающих добровольное пополнение рядов Сил обороны", — отметили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг обстреливает гражданскую инфраструктуру — были неоднократные обстрелы железнодорожной инфраструктуры. На фоне воздушных атак россияне распространяют очередной фейк – якобы "сотрудники Укрзализныци массово увольняются из-за российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры".




Источник: https://t.me/spravdi/50367
