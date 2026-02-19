logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Графіки відключення світла тепер запроваджують і в РФ: у якій області росіянам не пощастило найбільше
commentss НОВИНИ Всі новини

Графіки відключення світла тепер запроваджують і в РФ: у якій області росіянам не пощастило найбільше

У російському Білгороді ввели відключення світла

19 лютого 2026, 13:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У російському Білгороді та кількох районах області можливі тимчасові відключення електроенергії. Про це заявив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Графіки відключення світла тепер запроваджують і в РФ: у якій області росіянам не пощастило найбільше

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

Путінський чиновник поскаржився, що відключення застосовують через "заподіяний ворогом вогневий вплив".

"На жаль, скласти графік віялових відключень неможливо. Позначається сильне навантаження на мережу, в процесі ремонту відбувається перерозподіл енергії — від цього залежить, в яких саме муніципалітетах тимчасово відключається подача електроенергії. Це відбувається для збереження цілісності всієї енергосистеми, через перевантаження обладнання. Тому плановий характер віяловим відключенням надати не можна", — написав Гладков.

Також чиновник розповів, що у Бєлгороді не припиняються відновлювальні роботи на об'єктах енергетики, за якими перед цим нібито ЗСУ завдали ракетного удару. Наразі, за його словами, частина житлових будинків залишаються без опалення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — майже через чотири роки після початку повномасштабної війни наслідки бойових дій дедалі відчутніші виявляються не лише в Україні, а й у прикордонних регіонах самої Росії. Як повідомляє Bloomberg, удари та руйнування інфраструктури все частіше зачіпають російські міста біля кордону.

Особливо показовою стала ситуація у Бєлгороді, розташованому приблизно за 40 кілометрів від України. Місто з населенням понад 300 тисяч людей зіткнулося із серйозними пошкодженнями енергетичної системи після ракетних ударів. Влада попереджає, що частина мешканців може залишитися без гарячої води на кілька місяців.

Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що близько 80 тисяч людей тимчасово втратили опалення, тисячі залишилися без газу та електрики. У регіоні оголошено часткову евакуацію: у безпечні райони вивозять дітей, людей похилого віку та сім'ї з особливими потребами. Температура повітря у місті опускається до мінус 10 градусів, що посилює гуманітарну ситуацію.

Також видання "Коментарі" повідомляло – вибух у військовій частині під Петербургом: є загиблі, під завалами шукають військових.




Джерело: https://t.me/vvgladkov/19402
