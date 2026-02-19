Графики отключение света теперь вводят и в РФ: в какой области россиянам не повезло больше всего

В российском Белгороде и нескольких районах области возможны временные отключения электроэнергии. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

Путинский чиновник пожаловался, что отключения применяют из-за "причиненного врагом огневого воздействия".

"К сожалению, составить график веерных отключений невозможно. Сказывается сильная нагрузка на сеть, в процессе ремонта происходит перераспределение энергии — от этого зависит, в каких именно муниципалитетах временно отключается подача электроэнергии. Это происходит для сохранения целостности всей энергосистемы, из-за перегрузки оборудования. Поэтому плановый характер веерным отключениям придать нельзя", — написал Гладков.

Также чиновник рассказал, что в Белгороде не прекращаются восстановительные работы на объектах энергетики, по которым перед этим якобы ВСУ нанесли ракетный удар. Сейчас, по его словам, часть жилых домов остаются без отопления.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти через четыре года после начала полномасштабной войны последствия боевых действий все ощутимее проявляются не только в Украине, но и в приграничных регионах самой России. Как сообщает Bloomberg, удары и разрушения инфраструктуры все чаще затрагивают российские города у границы.

Особенно показательной стала ситуация в Белгороде, расположенном примерно в 40 километрах от Украины. Город с населением более 300 тысяч человек столкнулся с серьезными повреждениями энергетической системы после ракетных ударов. Власти предупреждают, что часть жителей может остаться без горячей воды на несколько месяцев.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что около 80 тысяч человек временно лишились отопления, тысячи остались без газа и электричества. В регионе объявлена частичная эвакуация: в безопасные районы вывозят детей, пожилых людей и семьи с особыми потребностями. Температура воздуха в городе опускается до минус 10 градусов, что усугубляет гуманитарную ситуацию.

