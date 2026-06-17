Гра на слабкостях Трампа: два "козирі" Зеленського, які змусять його підтримати Україну

Президент України Володимир Зеленський намагається використати саміт G7 для того, щоб переконати президента США Дональда Трампа зберегти активну підтримку Києва та посилити тиск на Росію. На думку оглядачів Sky News, Україна зараз отримала одразу два важливі аргументи, які можуть вплинути на позицію американського лідера.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Як пише Sky News, двома козирями України може стати ситуація на фронті та стан російської економіки. Західні аналітики зазначають, що останнім часом Україна демонструє ознаки покращення своїх позицій на полі бою, тоді як економічні проблеми Росії стають дедалі помітнішими через санкції, військові витрати та удари по стратегічній інфраструктурі.

"Трамп любить підтримувати переможців, і якщо його вдасться переконати, що Україна зараз починає поступово відвойовувати території, то його можна буде переконати повністю підтримати Україну, а не Росію", — йдеться у матеріалі Sky News.

Під час саміту G7 Зеленський провів низку переговорів із західними лідерами, зокрема президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Однак ключовим завданням залишається діалог з Трампом, від позиції якого значною мірою залежить подальша роль США у врегулюванні війни.

Окрему увагу європейські партнери приділяють питанню майбутніх переговорів з Росією. У Брюсселі переконані, що Європа повинна бути повноцінним учасником будь-якого мирного процесу. Сьогодні саме країни ЄС забезпечують більшу частину фінансової підтримки України та залишаються одним із головних джерел військової допомоги.

Однак оглядачі зауважують, що Трамп неодноразово демонстрував схильність ухвалювати рішення самостійно та прагнув отримувати політичні дивіденди від міжнародних домовленостей. Тому Україні та її союзникам доведеться не лише доводити свою ефективність, а й переконувати Вашингтон у важливості спільного підходу до закінчення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Politico розкрило таємний компроміс Трампа і G7 щодо війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський пригрозив Росії жахливою зимою та виставив ультиматум Путіну.