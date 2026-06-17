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Игра на слабостях Трампа: два "козыря" Зеленского, которые заставят его поддержать Украину

У Украины есть два важных аргумента для убеждения Дональда Трампа поддержать Киев

17 июня 2026, 09:25
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать саммит G7 для того, чтобы убедить президента США Дональда Трампа сохранить активную поддержку Киева и усилить давление на Россию. По мнению обозревателей Sky News, Украина сейчас получила сразу два важных аргумента, которые могут повлиять на позицию американского лидера.

Игра на слабостях Трампа: два "козыря" Зеленского, которые заставят его поддержать Украину

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как пишет Sky News, двумя козырями Украины может стать ситуация на фронте и состояние российской экономики. Западные аналитики отмечают, что в последнее время Украина демонстрирует признаки улучшения своих позиций на поле боя, в то время как экономические проблемы России становятся все более заметными из-за санкций, военных расходов и ударов по стратегической инфраструктуре.

"Трамп любит поддерживать победителей, и если его удастся убедить, что Украина сейчас начинает постепенно отвоевывать территории, его можно будет убедить полностью поддержать Украину, а не Россию", — говорится в материале Sky News.

В ходе саммита G7 Зеленский провел ряд переговоров с западными лидерами, в том числе президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Однако ключевой задачей остается диалог с Трампом, от позиции которого во многом зависит дальнейшая роль США в урегулировании войны.

Особое внимание европейские партнеры уделяют вопросу будущих переговоров с Россией. В Брюсселе уверены, что Европа должна быть полноценным участником любого мирного процесса. Сегодня именно страны ЕС обеспечивают большую часть финансовой поддержки Украины и остаются одним из главных источников военной помощи.

Однако обозреватели отмечают, что Трамп неоднократно демонстрировал склонность принимать решение самостоятельно и стремился получать политические дивиденды от международных договоренностей. Поэтому Украине и ее союзникам придется не только доказывать свою эффективность, но и убеждать Вашингтон в важности совместного подхода к окончанию войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Politico раскрыл тайный компромисс Трампа и G7 по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский пригрозил России ужасающей зимой и выставил ультиматум Путину.



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Источник: https://news.sky.com/story/why-ukraine-could-now-have-fresh-hope-of-vital-us-support-13554832
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