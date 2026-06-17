Игра на слабостях Трампа: два "козыря" Зеленского, которые заставят его поддержать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать саммит G7 для того, чтобы убедить президента США Дональда Трампа сохранить активную поддержку Киева и усилить давление на Россию. По мнению обозревателей Sky News, Украина сейчас получила сразу два важных аргумента, которые могут повлиять на позицию американского лидера.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как пишет Sky News, двумя козырями Украины может стать ситуация на фронте и состояние российской экономики. Западные аналитики отмечают, что в последнее время Украина демонстрирует признаки улучшения своих позиций на поле боя, в то время как экономические проблемы России становятся все более заметными из-за санкций, военных расходов и ударов по стратегической инфраструктуре.

"Трамп любит поддерживать победителей, и если его удастся убедить, что Украина сейчас начинает постепенно отвоевывать территории, его можно будет убедить полностью поддержать Украину, а не Россию", — говорится в материале Sky News.

В ходе саммита G7 Зеленский провел ряд переговоров с западными лидерами, в том числе президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Однако ключевой задачей остается диалог с Трампом, от позиции которого во многом зависит дальнейшая роль США в урегулировании войны.

Особое внимание европейские партнеры уделяют вопросу будущих переговоров с Россией. В Брюсселе уверены, что Европа должна быть полноценным участником любого мирного процесса. Сегодня именно страны ЕС обеспечивают большую часть финансовой поддержки Украины и остаются одним из главных источников военной помощи.

Однако обозреватели отмечают, что Трамп неоднократно демонстрировал склонность принимать решение самостоятельно и стремился получать политические дивиденды от международных договоренностей. Поэтому Украине и ее союзникам придется не только доказывать свою эффективность, но и убеждать Вашингтон в важности совместного подхода к окончанию войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Politico раскрыл тайный компромисс Трампа и G7 по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский пригрозил России ужасающей зимой и выставил ультиматум Путину.