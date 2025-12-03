Готуються нові зустрічі: Зеленський сказав, від чого залежить закінчення війни



















Після повернення американської команди з переговорів у Москві та відповідних консультацій у Вашингтоні секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та всі українські переговорники продовжать розмову з представниками президента Дональда Трампа.

Президент Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Зараз готуються відповідні зустрічі в США, повідомив у новому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Чекаємо новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин – особисті зустрічі чи телефонні розмови, – є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною", — зазначив Зеленський.

За його словами, все зараз "відбувається доволі результативно". Президент підкреслив, що на зустрічах у Женеві та у Флориді "Україну чули й до України дослухались".

"І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир. Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію. Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир", — додав Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", після переговорів у Москві відбулась телефонна розмова секретаря РНБО Рустема Умєрова зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Американська сторона запросила представників України до США найближчим часом для продовження переговорів, сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, оскільки це була телефонна розмова, то деталей не обговорювали з міркувань безпеки.