Готовятся новые встречи: Зеленский сказал, от чего зависит окончание войны



















По возвращении американской команды с переговоров в Москве и соответствующих консультаций в Вашингтоне, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и все украинские переговорщики продолжат разговор с представителями президента Дональда Трампа.

Президент Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Сейчас готовятся соответствующие встречи в США, сообщил в новом видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Ожидаем новостей в ближайшие дни относительно таких встреч, контактов, переговоров – личные встречи или телефонные разговоры – есть постоянный контакт между всеми партнерами и между партнерами и Украиной", — отметил Зеленский.

По его словам, все сейчас "происходит достаточно результативно". Президент подчеркнул, что на встречах в Женеве и во Флориде "Украину слышали и к Украине прислушались".

"И это важно. Рассчитываем, что и дальше будет именно так. Только с учетом интересов Украины возможен достойный мир. Сейчас мир точно ощущает, что возможность закончить войну есть, и нужно активность в переговорах подкреплять давлением на Россию. Именно от такой комбинации все зависит – конструктивная дипломатия плюс давление на агрессора. Оба компонента работают на мир", — добавил Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", после переговоров в Москве состоялся телефонный разговор секретаря СНБО Рустема Умерова со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом. Американская сторона пригласила представителей Украины в США в ближайшее время для продления переговоров, сказал министр иностранных дел Андрей Сибига. По его словам, поскольку это был телефонный разговор, то детали не обсуждались по соображениям безопасности.