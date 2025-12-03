Делегацію України запросили на переговори до США: після зустрічі з Путіним Віткофф говорив з Умєровим

Після переговорів у Москві відбулась телефонна розмова секретаря РНБО Рустема Умєрова зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Американська сторона запросила представників України до США найближчим часом для продовження переговорів. Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, якого цитує Укрінформ.

За його словами, оскільки це була телефонна розмова, то деталей не обговорювали з міркувань безпеки.

"Представники американської делегації повідомили, що, за їхньою оцінкою, розмови в Москві для мирного процесу мали позитивне значення, і запросили українську делегацію для продовження наших розмов до Америки найближчим часом", — зазначив Сибіга.

За словами глави МЗС, тривають також консультації Рустема Умєрова з партнерами з Великої Британії, Німеччини та Франції для подальшої координації зусиль та оцінки прогресу.

"А ми дійсно маємо прогрес від Женеви, потім — Маямі у мирному процесі, тому що ми зараз відштовхуємося від документа з 20 пунктів, який був напрацьований у Женеві. Хочу вам підтвердити, що американська делегація чула українську делегацію, і документ далі розвивається", — сказав міністр.

Водночас Сибіга визнав, що є найчутливіші питання, які винесли за дужки й залишили на розгляд лідерів країн.

Нагадаємо, компромісного варіанту плану закінчення війни в Україні знайти так і не вдалося. Про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів із представниками команди Дональда Трампа.

Видання "Коментарі" поцікавилося в експертів, які підсумки можна підбити після чергового глухого кута з "мирними переговорами", особливо враховуючи погрози Путіна на адресу Європи.