Делегацию Украины пригласили на переговоры в США: после встречи с Путиным Виткофф говорил с Умеровым

После переговоров в Москве состоялся телефонный разговор секретаря СНБО Рустема Умерова со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом.

Американская сторона пригласила представителей Украины в США в ближайшее время для продолжения переговоров. Об этом рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига, которого цитирует Укринформ.

По его словам, поскольку это был телефонный разговор, то детали не обсуждались по соображениям безопасности.

"Представители американской делегации сообщили, что, по их оценке, переговоры в Москве для мирного процесса имели положительное значение, и пригласили украинскую делегацию для продолжения наших переговоров в Америку в ближайшее время", — отметил Сибига.

По словам главы МИД, продолжаются также консультации Рустема Умерова с партнерами из Великобритании, Германии и Франции для дальнейшей координации усилий и оценки прогресса.

"А мы действительно имеем прогресс от Женевы, потом – Майами в мирном процессе, потому что мы сейчас отталкиваемся от документа из 20 пунктов, который был наработан в Женеве. Хочу вам подтвердить, что американская делегация слышала украинскую делегацию и документ дальше развивается", — сказал министр.

В то же время, Сибига признал, что есть самые чувствительные вопросы, которые вынесли за скобки и оставили на рассмотрение лидеров стран.

Напомним, компромиссный вариант плана окончания войны в Украине найти так и не удалось. Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа.

Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, какие итоги можно подвести после очередного тупика с "мирными переговорами", особенно учитывая угрозы Путина в адрес Европы.