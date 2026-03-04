logo_ukra

Готуватися до постійного протистояння: чому фраза «після війни» є небезпечною ілюзією для українців

«Між активними фазами»: Марія Берлінська розкритикувала владу за заспокоювання суспільства та приховування правди

4 березня 2026, 18:04
Відома громадська діячка та засновниця проєкту "Небесний щит" Марія Берлінська виступила з різкою критикою на адресу посадовців, які використовують обіцянки про життя "після війни". На її переконання, таке формулювання є проявом "тупої інфантильності", оскільки агресія Росії проти України триває століттями в різних формах — від розстрілів еліти до знищення цілих міст, таких як Бахмут чи Маріуполь.

Готуватися до постійного протистояння: чому фраза «після війни» є небезпечною ілюзією для українців

Марія Берлінська. Фото з відкритих джерел

Берлінська наголошує, що сподівання на швидке зникнення загрози з боку сусіда-агресора є марними. Вона риторично запитує, куди зникнуть мільйони людей під впливом пропаганди, і чи варто чекати на їхнє каяття. На думку активістки, "оце "після війни" — це суміш тупої інфантильності і "wishful thinking"". Така позиція лише шкодить державі, адже вона "розмагнічує, дає хибну надію", нібито незабаром усе повернеться до колишнього стану.

Авторка допису підкреслює, що реальність вимагає іншого підходу. Замість того, щоб "заколисувати" громадян, влада має готувати країну до тривалої боротьби. Вона зауважує, що "реальність не така, як нам хочеться, а така, як є", і закликає прийняти факт, що Росія прагнутиме знищення українців завжди.

Замість ефемерного "після війни" Берлінська пропонує використовувати термін "між активними фазами війни". Вона переконана, що відповідальне керівництво державою полягає у здатності "казати правду своїм людям", навіть якщо це негативно впливає на політичні рейтинги, адже ціною помилкового заспокоєння перед вторгненням уже стали тисячі безіменних могил.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній радник Офісу Президента та заборонений в Україні блогер Олексій Арестович оприлюднив свій погляд на подальший розвиток подій на фронті. На його думку, бойові дії остаточно сконцентрувалися навколо залишків територій Донеччини, які стали критично важливими для обох сторін конфлікту.



