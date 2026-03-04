logo

Готовиться к постоянному противостоянию: почему фраза «после войны» является опасной иллюзией для украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Готовиться к постоянному противостоянию: почему фраза «после войны» является опасной иллюзией для украинцев

«Между активными фазами»: Мария Берлинская раскритиковала власть за успокоение общества и сокрытие правды

4 марта 2026, 18:04
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Известная общественная деятельница и основательница проекта "Небесный щит" Мария Берлинская выступила с резкой критикой в адрес чиновников, использующих обещания о жизни "после войны". По ее убеждению, такая формулировка является проявлением "тупой инфантильности", поскольку агрессия России против Украины длится столетиями в разных формах — от расстрелов элиты до уничтожения целых городов, таких как Бахмут или Мариуполь.

Готовиться к постоянному противостоянию: почему фраза «после войны» является опасной иллюзией для украинцев

Мария Берлинская. Фото из открытых источников

Берлинская отмечает, что надежды на скорое исчезновение угрозы со стороны соседа-агрессора напрасны. Она риторически спрашивает, куда исчезнут миллионы людей под влиянием пропаганды, и стоит ли ждать их раскаяния. По мнению активистки, "это "после войны" — это смесь тупой инфантильности и "wishful thinking"". Такая позиция лишь вредит государству, ведь оно "размагничивает, дает ложную надежду", что скоро все вернется в прежнее состояние.

Автор сообщения подчеркивает, что реальность требует иного подхода. Вместо того, чтобы "убаюкивать" граждан, власти должны готовить страну к длительной борьбе. Она отмечает, что "реальность не такая, как нам хочется, а такая, как есть", и призывает принять факт, что Россия будет стремиться к уничтожению украинцев всегда.

Вместо эфемерного "после войны" Берлинская предлагает использовать термин "между активными фазами войны". Она убеждена, что ответственное руководство государством состоит в способности "говорить правду своим людям", даже если это негативно влияет на политические рейтинги, ведь ценой ошибочного успокоения перед вторжением уже стали тысячи безымянных могил.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший советник Офиса Президента и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович обнародовал свой взгляд на дальнейшее развитие событий на фронте. По его мнению, боевые действия окончательно сконцентрировались вокруг остатков территорий Донбасса, которые стали критически важными для обеих сторон конфликта.



