"Готується щось погане": у ЗСУ попередили про трагедію в обласному центрі у листопаді

Російські війська можуть використати гуманітарне перемир’я на Херсонщині для підготовки нового наступу. Українські військові повідомляють про переміщення техніки, накопичення озброєння та укріплення позицій на окупованому лівобережжі Дніпра. За їхніми припущеннями, активізація росіян може свідчити про підготовку до нових бойових дій після завершення режиму тиші 1 листопада. Про це пише BILD із посиланням на українських військовослужбовців.

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За словами співрозмовників видання, російські вантажівки КамАЗ із бойовими групами регулярно пересуваються окупованими територіями. У промисловій зоні Каховки, як стверджують військові, встановлюють антидронові сітки, які можуть використовувати для захисту техніки від українських безпілотників.

Окреме занепокоєння викликає ситуація поблизу Раденська. Там, за свідченнями українського бійця, російські війська накопичують реактивні системи залпового вогню "Град", вирубують ліс і посилюють укріплення.

"Ліс практично забитий установками "Град". Ліс вирубують, деревину вивозять. Бункери укріплюють. Вони готують щось погане", — розповів військовослужбовець.

Українські військові також припускають, що окупанти облаштовують позиції вздовж приблизно 100-кілометрової ділянки Дніпра. Про значну кількість російських вантажівок повідомляють і жителі окупованої Голої Пристані, розташованої неподалік Херсона. За даними іншого співрозмовника BILD, росіяни переміщують безпілотники ближче до річки. Він не виключив, що після завершення перемир’я окупанти можуть спробувати висадити десант.

Портал "Коментарі" вже писав, що Кремль запросив президента України Володимира Зеленського до Москви для проведення переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Однак серйозно сприймати цю пропозицію не варто. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю фінському виданню Helsingin Sanomat.