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"Готовится что-то плохое": в ВСУ предупредили о трагедии в областном центре в ноябре

Российские войска могут использовать период гуманитарного перемирия для подготовки к дальнейшим боевым действиям

29 октября 2026, 19:00
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Клименко Елена

Российские войска могут использовать гуманитарное перемирие в Херсонской области для подготовки нового наступления. Украинские военные сообщают о перемещении техники, накоплении вооружения и укреплении позиций на оккупированном левобережье Днепра. По их предположениям, активизация россиян может свидетельствовать о подготовке новых боевых действий после завершения режима тишины 1 ноября. Об этом пишет BILD со ссылкой на украинских военнослужащих.

"Готовится что-то плохое": в ВСУ предупредили о трагедии в областном центре в ноябре

Фото: из открытых источников

По словам собеседников издания, российские грузовики КамАЗ с боевыми группами регулярно передвигаются по оккупированным территориям. В промышленной зоне Каховки, по утверждению военных, устанавливают антидроновые сетки, которые могут использовать для защиты техники от украинских беспилотников.

Отдельную обеспокоенность вызывает ситуация вблизи Раденска. Там, по свидетельству украинского бойца, российские войска накапливают реактивные системы залпового огня "Град", вырубают лес и усиливают укрепление.

"Лес практически забит установками "Град". Лес вырубают, древесину вывозят. Бункеры укрепляют. Они готовят что-то плохое", – рассказал военнослужащий.

Украинские военные также предполагают, что оккупанты обустраивают позиции вдоль примерно 100-километрового участка Днепра. О значительном количестве российских грузовиков сообщают и жители оккупированной Голой Пристани, расположенной недалеко от Херсона. По данным другого собеседника BILD, россияне перемещают беспилотники поближе к реке. Он не исключил, что после завершения перемирия оккупанты могут попытаться взорвать десант.

Портал "Комментарии" уже писал , что Кремль пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако всерьез воспринимать это предложение не стоит. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.



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