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Не варто ставитися серйозно: у Києві жорстко відповіли Кремлю на запрошення Зеленського у Москву

Зустріч на найвищому рівні може відкрити шлях до конкретних кроків для зміцнення довіри, зокрема обміну полоненими та повернення викрадених дітей

29 жовтня 2026, 18:45
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Клименко Елена

Кремль запросив президента України Володимира Зеленського до Москви для проведення переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Однак серйозно сприймати цю пропозицію не варто. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю фінському виданню Helsingin Sanomat.

Не варто ставитися серйозно: у Києві жорстко відповіли Кремлю на запрошення Зеленського у Москву

Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, саме особиста зустріч українського та російського лідерів могла б надати переговорному процесу нового змісту та якості. Він наголосив, що Зеленський готовий обговорювати навіть найскладніші й найчутливіші питання, зокрема територіальне.

Водночас Сибіга скептично оцінив російську пропозицію провести переговори в Москві. 

"До цього не варто ставитися серйозно", — зазначив міністр, коментуючи запрошення Кремля. 

Він також пояснив, що українська сторона не наполягає на конкретному місці для зустрічі президентів. Водночас є дві локації, які Київ не розглядає.

"Нам байдуже. Головне, щоб це не була Москва чи Білорусь", — заявив Сибіга.

Глава українського зовнішньополітичного відомства додав, що переговори на найвищому рівні можуть сприяти досягненню конкретних домовленостей і зміцненню довіри між сторонами. Серед можливих практичних результатів він назвав обмін військовополоненими та повернення українських дітей, викрадених Росією.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомили Володимиру Путіну, що Зеленський прагне провести з ним прямі переговори. Така зустріч могла б стати важливим етапом дипломатичних зусиль, однак питання її організації та місця проведення залишається відкритим.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може зосередити зимову кампанію на посиленні повітряних атак по українській енергетиці та економіці, а переговори використовувати паралельно для політичного тиску на Київ.  



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