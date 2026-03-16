Готовий битися "до останнього": розкрито категоричну мету Путіна на війні в Україні
Готовий битися "до останнього": розкрито категоричну мету Путіна на війні в Україні

Для Путіна захоплення Донецької області має символічне значення, бо дозволяє заявити про хоча б часткове виконання цілей війни

16 березня 2026, 10:05
Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін не заспокоїться, доки його армія не встановить контроль над усією Донецькою областю, вважає військовий аналітик Давид Шарп. За його словами, навіть якщо захопити всю Україну Кремлю не вдається, Москва прагне продемонструвати хоч якусь перемогу своєму населенню. В ролі такої символічної перемоги експерт бачить "повне визволення" Донбасу. Свою оцінку планів РФ щодо України Давид Шарп озвучив в ефірі YouTube-каналу "Вузлова Talks".

Фото: з відкритих джерел

Аналітик підкреслив, що війна триває понад чотири роки, і це визначає стратегічне мислення російського керівництва.

"Росія розраховує на тривалі операції — на рік-два вперед. Звичайно, вони ставлять і короткострокові завдання, наприклад захоплення Костянтинівки. Один із генералів навіть говорив, що планують контролювати половину міста до середини грудня", — зазначив Шарп. 

На думку експерта, будь-які поразки чи відступи української сторони з одного боку дають надію, але з іншого показують, що Кремль готовий вести війну "у довгу". Для Путіна контроль над Донецькою областю має не лише військове, а й символічне значення: це дозволяє заявити про виконання принаймні мінімальних завдань війни та продемонструвати результат російському населенню. 

Давид Шарп також звернув увагу, що Путін прагне завершити захоплення області за кілька місяців, але при цьому реалістично оцінює перспективи тривалої кампанії.

"Тиск з боку Росії продовжиться і цієї весни, оскільки стратегічна мета — показати результат, навіть якщо повне підкорення України поки що недосяжне", — підсумував експерт. 

Як вже писали "Коментарі", останні удари по системах протиповітряної оборони Росії на тимчасово окупованому півострові Крим призвели до колосальних фінансових втрат для ворога, оцінюваних у сотні мільйонів доларів. Водночас ці збитки є неоціненими, адже відновити знищені комплекси практично неможливо. Про це заявив військовий експерт Іван Тимочко під час ефіру телемарафону, коментуючи наслідки атак українських військ на російські об’єкти ППО у Криму.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://youtu.be/ccV9Lolo-pI
