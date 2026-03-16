Готов сражаться "до последнего": раскрыта категорическая цель Путина на войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин не успокоится, пока его армия не установит контроль над всей Донецкой областью, считает военный аналитик Давид Шарп. По его словам, даже если захватить всю Украину Кремлю не удается, Москва стремится продемонстрировать хоть какую-нибудь победу своему населению. В роли столь символической победы эксперт видит "полное освобождение" Донбасса. Свою оценку планов РФ по Украине Давид Шарп озвучил в эфире YouTube-канала "Узловая Talks".

Аналитик подчеркнул, что война длится более четырех лет, и это определяет стратегическое мышление российского руководства.

"Россия рассчитывает на длительные операции – на год-два вперед. Конечно, они ставят и краткосрочные задачи, например захват Константиновки. Один из генералов даже говорил, что планируют контролировать половину города до середины декабря", – отметил Шарп.

По мнению эксперта, какие-либо поражения или отступления украинской стороны с одной стороны дают надежду, но с другой показывают, что Кремль готов вести войну "в долгую". Для Путина контроль над Донецкой областью имеет не только военное, но и символическое значение: это позволяет заявить о выполнении минимум минимальных задач войны и продемонстрировать результат российскому населению.

Давид Шарп также обратил внимание, что Путин стремится завершить захват области через несколько месяцев, но при этом реалистично оценивает перспективы продолжительной кампании.

"Давление со стороны России продолжится и этой весной, поскольку стратегическая цель — показать результат, даже если полное покорение Украины пока недостижимо", — подытожил эксперт.

