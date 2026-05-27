Готові воювати за сусідів: скільки українців підтримують участь ЗСУ в обороні Європи

Абсолютна більшість українців підтримує ідею участі Збройних Сил України у захисті європейських держав у разі нападу Росії. Про це свідчать результати соціологічного опитування групи Рейтинг.

Скільки українців підтримують участь ЗСУ в обороні Європи. Фото: Генштаб

Загалом понад 50% українців підтримує участь ЗСУ у захисті країн Європи. Найвищий рівень підтримки українці висловили щодо допомоги країнам Балтії. Зокрема, участь ЗСУ в обороні Литви підтримали б 63% опитаних, Латвії — 62%, а Естонії — 61%.

Також більшість респондентів позитивно поставилися б до допомоги Молдові — 60%, Фінляндії — 59% та Польщі — 58%.

Скільки українців підтримує участь ЗСУ у захисті європейських держав у разі нападу Росії. Опитування: Рейтинг

Окремо соціологи дослідили, як українці сприймають роль власної армії у нинішній війні. Майже три чверті опитаних, тобто 73% вважають, що українські військові захищають не лише Україну, а й безпеку всієї Європи. Лише 23% переконані, що ЗСУ воюють виключно за українські інтереси.

Особливо помітною така позиція є серед прихильників вступу України до Європейського Союзу. Серед них 84% переконані, що українська армія фактично стала частиною європейської системи безпеки.

