Готовы воевать за соседей: сколько украинцев поддерживают участие ВСУ в обороне Европы

Абсолютное большинство украинцев поддерживают идею участия Вооруженных Сил Украины в защите европейских государств в случае нападения России. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг.

Сколько украинцев поддерживают участие ВСУ в обороне Европы.

В общей сложности более 50% украинцев поддерживают участие ВСУ в защите стран Европы. Наивысший уровень поддержки украинцы выразили помощь странам Балтии. В частности, участие ВСУ в обороне Литвы поддержали бы 63% опрошенных, Латвии – 62%, а Эстонии – 61%.

Также большинство респондентов положительно отнеслись бы к помощи Молдове – 60%, Финляндии – 59% и Польше – 58%.

Сколько украинцев поддерживают участие ВСУ в защите европейских государств в случае нападения России.

Отдельно социологи исследовали, как украинцы воспринимают роль собственной армии в нынешней войне. Около трех четвертей опрошенных, то есть 73% считают, что украинские военные защищают не только Украину, но и безопасность всей Европы. Только 23% убеждены, что ВСУ воюют исключительно за украинские интересы.

Особенно заметна такая позиция среди сторонников вступления Украины в Европейский Союз. Среди них 84% уверены, что украинская армия фактически стала частью европейской системы безопасности.

