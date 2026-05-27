Готовы воевать за соседей: сколько украинцев поддерживают участие ВСУ в обороне Европы
Готовы воевать за соседей: сколько украинцев поддерживают участие ВСУ в обороне Европы

Более 60% украинцев бы поддержали участие ВСУ в защите стран Балтии и Польши.

27 мая 2026, 15:10
Автор:
Slava Kot

Абсолютное большинство украинцев поддерживают идею участия Вооруженных Сил Украины в защите европейских государств в случае нападения России. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг.

Сколько украинцев поддерживают участие ВСУ в обороне Европы. Фото: Генштаб

В общей сложности более 50% украинцев поддерживают участие ВСУ в защите стран Европы. Наивысший уровень поддержки украинцы выразили помощь странам Балтии. В частности, участие ВСУ в обороне Литвы поддержали бы 63% опрошенных, Латвии – 62%, а Эстонии – 61%.

Также большинство респондентов положительно отнеслись бы к помощи Молдове – 60%, Финляндии – 59% и Польше – 58%.

Сколько украинцев поддерживают участие ВСУ в защите европейских государств в случае нападения России. Опрос: Рейтинг

Отдельно социологи исследовали, как украинцы воспринимают роль собственной армии в нынешней войне. Около трех четвертей опрошенных, то есть 73% считают, что украинские военные защищают не только Украину, но и безопасность всей Европы. Только 23% убеждены, что ВСУ воюют исключительно за украинские интересы.

Особенно заметна такая позиция среди сторонников вступления Украины в Европейский Союз. Среди них 84% уверены, что украинская армия фактически стала частью европейской системы безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США прибегли к циническому шагу в ООН по угрозам РФ ударить по Киеву. В ООН почти 50 стран осудили угрозы России по "системным ударам" по Киеву и посольствам, однако не Соединенные Штаты.

Также "Комментарии" писали об опросе, показавшем, что теперь украинцы думают о НАТО и ЕС. Социология фиксирует спад энтузиазма, но доверие к Западу остается высоким, антирейтинг России бьет антирекорды.



Источник: https://www.ratinggroup.ua/news/defense-apr2026
