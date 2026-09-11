Гордон розкрив секретний план завершення війни: що США пропонували Путіну

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Кречмаровская Наталия
Російському лідеру Володимиру Путіну представники США привезли таємний план завершення війни.
Переговори. Фото портал "Коментарі"
Журналіст Дмитро Гордон розповів, що цей план, до візиту Кушнера та Віткоффа у Москву озвучив директор ЦРУ Джон Реткліфф на зустрічі з директором російської розвідки Сергієм Наришкіним.
За його словами, це був перший основний етап — припинення вогню та відхід для створення буферної зони. Гордон зауважив, що план американців був схвалений Україною та Європою.
Путін у результаті не прийняв Реткліфа, зазначив журналіст. За його словами, цей же план озвучили вже Кушнер і Віткофф. Однак Путін стоїть на категоричній вимозі отримати весь Донбас, підсумував Гордон.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що візит спецпредставників президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа до Москви та Києва окреслив перелік питань, у яких сторони можуть дійти компромісу.