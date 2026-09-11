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Гордон розкрив секретний план завершення війни: що США пропонували Путіну

Журналіст Гордон розповів про план завершення війни, погоджений Україною та Європою

11 вересня 2026, 15:46
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Кречмаровская Наталия

Російському лідеру Володимиру Путіну представники США привезли таємний план завершення війни.

Гордон розкрив секретний план завершення війни: що США пропонували Путіну

Переговори. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон розповів, що цей план, до візиту Кушнера та Віткоффа у Москву озвучив директор ЦРУ Джон Реткліфф на зустрічі з директором російської розвідки Сергієм Наришкіним. 

"План простий — давайте вже нарешті припинимо воювати. Давайте Україна і ви відійдете на однакову кількість кілометрів по всій лінії бойового зіткнення. Буферною зоною цією керуватиме третя країна. Хочете, ми будемо керувати. Хочете, давайте подумаємо, яка країна нейтральна там може керувати цією буферною зоною. І на цьому закінчимо”, — зазначив журналіст.

За його словами, це був перший основний етап — припинення вогню та відхід для створення буферної зони. Гордон зауважив, що план американців був схвалений Україною та Європою. 

"Скажу вам по секрету, це єдиний план. Путін повинен був зустрічатися з Реткліффом. Повинен був. А що образило Путіна? Те, що Реткліфф дав великий аналіз стану російської економіки та стану російських військ на фронті. І коли йому це передали, Путіна це образило, тому що ця картина зовсім не сходиться з його баченням. Він не хоче це розуміти”, — зауважив Гордон.

Путін у результаті не прийняв Реткліфа, зазначив журналіст. За його словами, цей же план озвучили вже Кушнер і Віткофф. Однак Путін стоїть на категоричній вимозі отримати весь Донбас, підсумував Гордон. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що візит спецпредставників президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа до Москви та Києва окреслив перелік питань, у яких сторони можуть дійти компромісу. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ynRCYOvQ5oM
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