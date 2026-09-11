Гордон раскрыл секретный план завершения войны: что США предлагали Путину

Российскому лидеру Владимиру Путину представители США привезли секретный план завершения войны.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что этот план до визита Кушнера и Уиткоффа в Москву озвучил директор ЦРУ Джон Ретклифф на встрече с директором российской разведки Сергеем Нарышкиным.

"План простой — давайте уже наконец-то прекратим воевать. Давайте Украина и вы отойдете на одинаковое количество километров по всей линии боевого столкновения. Буферной зоной этой будет управлять третья страна. Хотите, давайте подумаем, какая страна нейтральная может управлять этой буферной зоной. И на этом закончим”, – отметил журналист.

По его словам, это был первый основной этап – прекращение огня и отход для создания буферной зоны. Гордон отметил, что план американцев был одобрен Украиной и Европой.

"Скажу вам по секрету, это единственный план. Путин должен был встречаться с Рэтклиффом. Должен был. А что оскорбило Путина? То, что Рэтклифф дал обширный анализ состояния российской экономики и состояния российских войск на фронте. И когда ему это передали, Путина это обидело, потому что эта картина совсем не сходится с его видением. Он не хочет это понимать”, — заметил Гордон.

Путин в итоге не принял Рэтклиффа, отметил журналист. По его словам, этот же план озвучили уже Кушнер и Уиткофф. Однако Путин стоит на категорическом требовании получить весь Донбасс, подытожил Гордон.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев очертил перечень вопросов, по которым стороны могут прийти к компромиссу.



