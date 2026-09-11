Гордон раскрыл секретный план завершения войны: что США предлагали Путину

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Кречмаровская Наталия
Российскому лидеру Владимиру Путину представители США привезли секретный план завершения войны.
Переговоры. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что этот план до визита Кушнера и Уиткоффа в Москву озвучил директор ЦРУ Джон Ретклифф на встрече с директором российской разведки Сергеем Нарышкиным.
По его словам, это был первый основной этап – прекращение огня и отход для создания буферной зоны. Гордон отметил, что план американцев был одобрен Украиной и Европой.
Путин в итоге не принял Рэтклиффа, отметил журналист. По его словам, этот же план озвучили уже Кушнер и Уиткофф. Однако Путин стоит на категорическом требовании получить весь Донбасс, подытожил Гордон.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев очертил перечень вопросов, по которым стороны могут прийти к компромиссу.