Гончаренко приголомшив заявою: яка ситуація в Одесі

Ситуація з електропостачанням в Одеській області залишається однією з найскладніших в Україні через системні російські удари по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

Російська атака по енергетиці Одещини

За його словами, в області не залишилося жодної цілої магістральної підстанції Укренерго, а енергетична мережа зазнала масштабних руйнувань.

З 11 необхідних силових трансформаторів наразі працюють лише чотири, що суттєво обмежує можливості передачі електроенергії.

Крім ударів по магістральних об’єктах, російські війська почали масовано атакувати розподільчі підстанції напругою 110 кВ, які забезпечують електроенергією міста.

За словами депутата, вже зруйновано 34 такі підстанції, що становить майже половину від загальної кількості.

Деякі енергетичні об’єкти російські війська атакували по кілька разів.

Гончаренко також зазначив, що під час атак росіяни застосовують десятки дронів-камікадзе по одному об’єкту. Частина з них б’є по підстанціях вертикально зверху, намагаючись знищити не лише трансформатори, а й інше критичне обладнання.

Через масштабні руйнування енергетична мережа області не здатна повноцінно передавати електроенергію навіть тоді, коли генерації в країні достатньо.

У результаті мешканці Одещини змушені жити з серйозними обмеженнями електропостачання.

Водночас українські енергетики продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру, часто працюючи в умовах постійних загроз і обстрілів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у місті Дружківка на Донеччині один із мікрорайонів залишився без теплопостачання після російських обстрілів, які зруйнували об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила міська військова адміністрація.