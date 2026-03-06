Гончаренко ошеломил заявлением: какая ситуация в Одессе

Ситуация с электроснабжением в Одесской области остается одной из самых сложных в Украине из-за системных российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Российская атака по энергетике Одесской области

По его словам, в области не осталось ни одной целой магистральной подстанции Укрэнерго, а энергетическая сеть испытала масштабные разрушения.

Из 11 необходимых силовых трансформаторов работают только четыре, что существенно ограничивает возможности передачи электроэнергии.

Кроме ударов по магистральным объектам, российские войска начали массированно атаковать распределительные подстанции напряжением 110 кВ, которые снабжают электроэнергией города.

По словам депутата, уже разрушены 34 таких подстанций, что составляет почти половину от общего количества.

Некоторые энергетические объекты российские войска атаковали несколько раз.

Гончаренко также отметил, что во время атак россияне применяют десятки дронов-камикадзе по одному объекту. Часть бьет по подстанциям вертикально сверху, пытаясь уничтожить не только трансформаторы, но и другое критическое оборудование.

Из-за масштабных разрушений энергетическая сеть области не способна полноценно передавать электроэнергию даже тогда, когда генерации в стране достаточно.

В результате жители Одесской области вынуждены жить с серьезными ограничениями электроснабжения.

В то же время, украинские энергетики продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру, часто работая в условиях постоянных угроз и обстрелов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в городе Дружковка Донецкой области один из микрорайонов остался без теплоснабжения после российских обстрелов, разрушивших объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила городская военная администрация.