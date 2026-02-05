Гончаренко б’є на сполох: силова «бусифікація» триває

Рубрики
Ткачова Марія
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що практика так званої "бусифікації" під час мобілізаційних заходів в Україні не припинилася, а повідомлення про силові дії щодо цивільних продовжують надходити.
Гончаренко про примусову мобілізацію в Україні
За його словами, попри те, що раніше керівництво держави публічно визнало наявність проблеми та доручило відповідальним органам реагувати на зловживання, реальних змін на місцях досі не видно. Гончаренко зазначив, що жодних системних рішень або публічно зафіксованих результатів виконання цих доручень суспільство так і не побачило.
Депутат також повідомив про нові випадки застосування фізичної сили до людей під час перевірок документів і мобілізаційних заходів. За його оцінкою, ситуація залишається неконтрольованою, а відсутність швидкої реакції з боку відповідальних структур лише підсилює суспільну напругу.
Гончаренко закликав владу не обмежуватися заявами та дорученнями, а перейти до конкретних дій, зокрема — до притягнення винних до відповідальності та чіткого врегулювання правил проведення мобілізаційних заходів.