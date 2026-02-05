Гончаренко б’є на сполох: силова «бусифікація» триває

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що практика так званої "бусифікації" під час мобілізаційних заходів в Україні не припинилася, а повідомлення про силові дії щодо цивільних продовжують надходити.

Гончаренко про примусову мобілізацію в Україні

За його словами, попри те, що раніше керівництво держави публічно визнало наявність проблеми та доручило відповідальним органам реагувати на зловживання, реальних змін на місцях досі не видно. Гончаренко зазначив, що жодних системних рішень або публічно зафіксованих результатів виконання цих доручень суспільство так і не побачило.

Депутат також повідомив про нові випадки застосування фізичної сили до людей під час перевірок документів і мобілізаційних заходів. За його оцінкою, ситуація залишається неконтрольованою, а відсутність швидкої реакції з боку відповідальних структур лише підсилює суспільну напругу.

Гончаренко закликав владу не обмежуватися заявами та дорученнями, а перейти до конкретних дій, зокрема — до притягнення винних до відповідальності та чіткого врегулювання правил проведення мобілізаційних заходів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що під час чергового обміну полоненими в Україну повернули військовослужбовця, який із 2022 року вважався загиблим. Про це повідомляють українські ЗМІ.

У травні 2023 року після проведення ДНК-експертизи та встановлення збігу з одним із тіл загиблих було офіційно оформлено його смерть і проведено поховання. Родина отримала відповідні документи та вважала військового загиблим понад три роки. Сьогодні ж родичів поінформували про його звільнення з полону. Повідомлення надійшло від Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Згодом сім’я побачила військовослужбовця на офіційних фотографіях з обміну.

