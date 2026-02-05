Гончаренко бьет тревогу: силовая «бусификация» продолжается

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что практика так называемой "бусификации" во время мобилизационных мероприятий в Украине не прекратилась, а сообщения о силовых действиях в отношении гражданских продолжают поступать.

Гончаренко про принудительную мобилизацию в Украине

По его словам, несмотря на то, что ранее руководство государства публично признало наличие проблемы и поручило ответственным органам реагировать на злоупотребления, реальные изменения на местах до сих пор не видны. Гончаренко отметил, что никаких системных решений или публично зафиксированных результатов выполнения этих поручений общество так и не увидело.

Депутат также сообщил о новых случаях применения физической силы к людям во время проверок документов и мобилизационных мер. По его оценке ситуация остается неконтролируемой, а отсутствие быстрой реакции со стороны ответственных структур лишь усиливает общественное напряжение.

Гончаренко призвал власти не ограничиваться заявлениями и поручениями, а перейти к конкретным действиям, в частности, к привлечению виновных к ответственности и четкому урегулированию правил проведения мобилизационных мероприятий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время очередного обмена пленными в Украину вернули военнослужащего, который с 2022 года считался погибшим. Об этом сообщают украинские СМИ.

В мае 2023 года после проведения ДНК-экспертизы и установления совпадения с одним из тел погибших официально оформлена его смерть и проведены захоронения. Семья получила соответствующие документы и считала военного погибшим более трех лет. Сегодня же родственников проинформировали о его освобождении из плена. Сообщение поступило от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Со временем семья увидела военнослужащего на официальных фотографиях по обмену.

