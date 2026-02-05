Гончаренко бьет тревогу: силовая «бусификация» продолжается

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что практика так называемой "бусификации" во время мобилизационных мероприятий в Украине не прекратилась, а сообщения о силовых действиях в отношении гражданских продолжают поступать.
Гончаренко про принудительную мобилизацию в Украине
По его словам, несмотря на то, что ранее руководство государства публично признало наличие проблемы и поручило ответственным органам реагировать на злоупотребления, реальные изменения на местах до сих пор не видны. Гончаренко отметил, что никаких системных решений или публично зафиксированных результатов выполнения этих поручений общество так и не увидело.
Депутат также сообщил о новых случаях применения физической силы к людям во время проверок документов и мобилизационных мер. По его оценке ситуация остается неконтролируемой, а отсутствие быстрой реакции со стороны ответственных структур лишь усиливает общественное напряжение.
Гончаренко призвал власти не ограничиваться заявлениями и поручениями, а перейти к конкретным действиям, в частности, к привлечению виновных к ответственности и четкому урегулированию правил проведения мобилизационных мероприятий.