Заяви Державної прикордонної служби про можливі плани Росії щодо Чернігівського напрямку викликали значний резонанс. Водночас у самій ДПСУ наголошують: наразі не зафіксовано ані підготовки штурмових груп, ані активності диверсійно-розвідувальних груп безпосередньо біля кордону. Йдеться насамперед про оцінку можливих намірів противника, а не про початок нового наступу. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, коли можливий наступ ворога та яка мета.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у найближчі тижні масштабний наступ саме на Чернігівщину виглядає малоймовірним через відсутність ознак створення необхідного ударного угруповання. Значно реалістичнішим є сценарій локальних провокацій, посилення обстрілів, інформаційного тиску та демонстративної концентрації військ. Головною метою може стати не захоплення територій, а примушення України тримати значні резерви на північному напрямку. Якщо ж Росія зважиться на реальний наступ, йому, найімовірніше, передуватимуть тривале накопичення сил, активізація логістики та різке зростання розвідувальної активності, що дозволить завчасно помітити підготовку.

Чат-бот Gemini припускає, що повномасштабний наступ на Чернігів із метою захоплення міста у найближчій перспективі є малоймовірним. Для проведення такої операції противнику необхідно сформувати багатотисячне ударне угруповання, ознак якого розвідка наразі не фіксує. Проте у найближчі місяці зберігається високий ризик активізації диверсійно-розвідувальних груп, посилення обстрілів та точкових спроб прориву. Основна мета агресора буде полягати у виснаженні оборонних ресурсів, проведенні демонстративних маневрів і психологічному тиску на населення. Ешелонована оборона та укріплені позиції ЗСУ дають змогу ефективно мінімізувати ці загрози.

Чат-бот Deepseek зазначає, що ймовірність повномасштабного наступу на Чернігів найближчим часом є низькою. Ворог не має для цього ані чисельної переваги, ані часу на підготовку до зими. Натомість ризик провокацій і локальних диверсій із метою відволікти увагу та розтягнути українські сили залишається високим. Реальна небезпека виникне тоді, коли ми побачимо концентрацію військ та інженерне облаштування плацдармів, а не лише розвіддані.

Чат-бот Grok гадає, що масштабний наступ у найближчі тижні малоймовірний через обмежені ресурси Росії на цьому напрямку. Більш реалістичними виглядають локальні провокації, обстріли та демонстративні маневри, які створюватимуть напругу без великих втрат для агресора. Якщо ситуація на сході стабілізується на користь ЗСУ, Москва може спробувати активізуватися на півночі восени. Проте українське командування вже враховує такий сценарій, посилюючи оборону. Ризик зберігається, але контрольованість кордону наразі висока. Головне — не піддаватися інформаційним впливам і зберігати готовність.

Усі чотири чат-боти дійшли схожого висновку: найближчим часом повномасштабний наступ Росії на Чернігівщину виглядає малоймовірним через відсутність ознак формування великого ударного угруповання. Натомість найбільш імовірними сценаріями вони називають локальні провокації, диверсії, посилення обстрілів та інформаційно-психологічний тиск. На думку ШІ, головною метою таких дій може бути відволікання українських резервів від інших ділянок фронту та виснаження оборонних ресурсів. Водночас усі оцінки мають прогнозний характер і не замінюють офіційних даних українських військових та розвідувальних органів.

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