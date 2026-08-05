Главный план Путина по войне раскрыт: что задумал враг на севере Украины

Заявления Государственной пограничной службы о возможных планах России по Черниговскому направлению вызвали значительный резонанс. В то же время в самой ГНСУ отмечают: пока не зафиксированы ни подготовка штурмовых групп, ни активность диверсионно-разведывательных групп непосредственно у границы. Речь идет, прежде всего, об оценке возможных намерений противника, а не о начале нового наступления. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, когда возможно наступление врага и какова цель.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в ближайшие недели масштабное наступление именно на Черниговщину выглядит маловероятным из-за отсутствия признаков создания необходимой ударной группировки. Значительно более реалистичен сценарий локальных провокаций, усиление обстрелов, информационного давления и демонстративной концентрации войск. Главной целью может стать не захват территорий, а принуждение Украины содержать значительные резервы на северном направлении. Если же Россия решится на реальное наступление, ему, скорее всего, будет предшествовать длительное накопление сил, активизация логистики и резкий рост разведывательной активности, что позволит заранее заметить подготовку.

Чат-бот Gemini предполагает, что полномасштабное наступление на Чернигов с целью захвата города в ближайшей перспективе маловероятно. Для проведения такой операции противнику необходимо сформировать многотысячную ударную группировку, признаков которой разведка пока не фиксирует. Однако в ближайшие месяцы сохраняется высокий риск активизации диверсионно-разведывательных групп, усиления обстрелов и попыток прорыва. Основная цель агрессора состоит в истощении оборонных ресурсов, проведении демонстративных маневров и психологическом давлении на население. Эшелонированная оборона и укрепленные позиции ВСУ позволяют эффективно минимизировать эти угрозы.

Чат-бот Deepseek отмечает, что вероятность полномасштабного наступления на Чернигов в ближайшее время низкая. Враг не имеет для этого ни численного преимущества, ни времени для подготовки к зиме. В то же время риск провокаций и локальных диверсий с целью отвлечь внимание и растянуть украинские силы остается высоким. Реальная опасность возникнет тогда, когда мы увидим концентрацию войск и инженерное обустройство плацдармов, а не только разведданные.

Чат-бот Grok полагает, что масштабное наступление в ближайшие недели маловероятно из-за ограниченных ресурсов России на этом направлении. Более реалистичными выглядят локальные провокации, обстрелы и демонстративные маневры, создающие напряжение без больших потерь для агрессора. Если ситуация на востоке стабилизируется в пользу ВСУ, Москва может попытаться активизироваться на севере осенью. Однако украинское командование уже учитывает такой сценарий, усиливая оборону. Риск сохраняется, но контролируемость границы пока высока. Главное – не поддаваться информационным воздействиям и сохранять готовность.

Все четыре чат-бота пришли к подобному выводу: в ближайшее время полномасштабное наступление России на Черниговщину выглядит маловероятным из-за отсутствия признаков формирования большой ударной группировки. Наиболее вероятными сценариями они называют локальные провокации, диверсии, усиление обстрелов и информационно-психологическое давление. По мнению ИИ, главной целью таких действий может быть отвлечение украинских резервов от других участков фронта и истощение оборонных ресурсов. В то же время все оценки носят прогнозный характер и не заменяют официальные данные украинских военных и разведывательных органов.

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