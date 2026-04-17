Голосувала за “мобілізацію на смерть”: в Україні судитимуть псевдодепутатку “ДНР”

В Україні судитимуть так звану “депутатку народної ради ДНР”, яка підтримала рішення про загальну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Йдеться про один із ключових механізмів примусового залучення місцевого населення до війни проти України.

Колаборантку з Донеччини судитимуть за мобілізацію українців до армії РФ

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Служба безпеки України. Фігурантці вже повідомлено про заочну підозру.

Як ухвалювали рішення про мобілізацію

Денис Пушилін

За даними слідства, 19 лютого 2022 року ватажок бойовиківпідписав так званий “указ про загальну мобілізацію” чоловіків віком від 18 до 65 років.

У той же день під час екстреного засідання псевдопарламенту колаборантка разом з іншими “депутатами” підтримала цей документ. Саме це рішення фактично запустило масштабний примусовий призов на окупованих територіях.

“М’ясні штурми” без підготовки

Після голосування розпочалася хвиля насильницької мобілізації. Людей без належної підготовки відправляли на передову, використовуючи їх як “живу силу”.

За інформацією СБУ, мобілізованих нерідко кидали у так звані “м’ясні штурми”, фактично без шансів на виживання. Водночас тих, хто намагався уникнути служби, переслідували та погрожували кримінальними справами.

Порушення міжнародного права

У прокуратурі наголошують, що примусова мобілізація цивільного населення на окупованих територіях є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Зокрема, такі дії суперечать нормам Женевська конвенція про захист цивільного населення, а також базовим правам і свободам громадян.

Що загрожує колаборантці

Слідчі СБУ кваліфікували дії підозрюваної за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Розслідування триває, а сама фігурантка перебуває у розшуку. У разі затримання їй загрожує серйозне покарання.

Цей випадок вкотре демонструє, як окупаційні структури використовують місцевих колаборантів для реалізації злочинних рішень, наслідки яких вимірюються тисячами зламаних доль.

