В Украине будут судить так называемую депутату народного совета ДНР, которая поддержала решение об общей мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой области. Речь идет об одном из ключевых механизмов принудительного привлечения местного населения к войне против Украины.

Коллаборантку из Донбасса будут судить за мобилизацию украинцев в армию РФ

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Служба безопасности Украины. Фигурантке уже доложено о заочном подозрении.

Как принимали решение о мобилизации

Денис Пушилин

По данным следствия, 19 февраля 2022 года главарь боевиковподписал так называемый "указ об общей мобилизации" мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

В тот же день во время экстренного заседания псевдопарламента коллаборантка вместе с другими депутатами поддержала этот документ. Именно это решение фактически запустило масштабный принудительный призыв на оккупированных территориях.

"Мясные штурмы" без подготовки

После голосования началась волна насильственной мобилизации. Людей без должной подготовки отправляли на передовую, используя их как "живую силу".

По информации СБУ, мобилизованные нередко бросались в так называемые "мясные штурмы", фактически без шансов на выживание. В то же время, тех, кто пытался избежать службы, преследовали и угрожали уголовными делами.

Нарушение международного права

В прокуратуре подчеркивают, что принудительная мобилизация гражданского населения на оккупированных территориях является грубым нарушением международного гуманитарного права.

В частности, такие действия противоречат нормам Женевской конвенции о защите гражданского населения , а также базовым правам и свободам граждан.

Что угрожает коллаборантке

Следователи СБУ квалифицировали действия подозреваемой по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Расследование продолжается, а сама фигурантка находится в розыске. В случае задержания ему грозит серьезное наказание.

Этот случай демонстрирует, как оккупационные структуры используют местных коллаборантов для реализации преступных решений, последствия которых измеряются тысячами сломанных судеб.

