Глухий кут все більш очевидний: на Заході вказали на небезпечний момент переговорів в Абу-Дабі

У Абу-Дабі завершився черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США, проте очікуваного прориву щодо завершення війни, яка триває вже п’ятий рік, досягти не вдалося. Незважаючи на заяви про "конструктивний діалог", єдиним конкретним результатом стало погодження обміну військовополоненими, пише The New York Times.

Дводенні переговори не призвели до прогресу у ключових питаннях. Основними каменями спотикання залишаються доля окупованих територій та післявоєнні гарантії безпеки для України, які поки що залишаються без вирішення. Лише гуманітарний трек – обмін полоненими – дав видимий результат.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф повідомив, що сторони домовилися про обмін 314 полоненими, назвавши це досягненням "детальних і продуктивних переговорів". Аналітики, однак, відзначають, що такі обміни не свідчать про стратегічне просування в мирному процесі. Вже за кілька годин після переговорів відбувся обмін 157 полоненими – перший такий після жовтня минулого року.

Зустріч проходила на тлі нових масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Напередодні переговорів РФ застосувала сотні безпілотників і десятки ракет, витративши, за оцінками Києва, близько 325 мільйонів доларів. Незважаючи на заяви США про можливе тимчасове припинення ударів по енергомережах, російські війська продовжували атакувати критичні логістичні вузли.

Позиції сторін залишаються жорсткими. Росія контролює близько 20% території України і не відмовляється від своїх початкових цілей, зокрема щодо Донбасу та міжнародного визнання його як російської території. Кремль категорично відкидає будь-які гарантії безпеки для України, пов’язані із західними військами чи членством у НАТО. Україна ж готова тимчасово заморозити лінію фронту і відкласти питання членства в НАТО, проте не погоджується на жодні територіальні поступки чи зміну статусу Донбасу.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час другого раунду тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США, що відбулися 4–5 лютого в Абу-Дабі, Київ нібито піднімав питання гарантій безпеки для Одеси. Інформацію про це поширило російське видання ТАСС, посилаючись на неназване джерело, знайоме з ходом переговорів.