Тупик все более очевиден: на Западе указали на опасный момент переговоров в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, однако ожидаемого прорыва по завершению войны, которая длится уже пятый год, достичь не удалось. Несмотря на заявления о "конструктивном диалоге", единственным конкретным результатом стало согласование обмена военнопленными, пишет The New York Times.

Фото: из открытых источников

Двухдневные переговоры не привели к прогрессу в ключевых вопросах. Основными камнями преткновения остаются судьба оккупированных территорий и послевоенные гарантии безопасности для Украины, которые остаются без решения. Только гуманитарный трек – обмен пленными – дал видимый результат.

Специальный посланник США Стив Виткофф сообщил, что стороны договорились об обмене 314 пленными, назвав это достижением "подробных и продуктивных переговоров". Аналитики, однако, отмечают, что подобные обмены не свидетельствуют о стратегическом продвижении в мирном процессе. Уже через несколько часов после переговоров состоялся обмен 157 пленными – первый после октября прошлого года.

Встреча проходила на фоне новых масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины. В преддверии переговоров РФ применила сотни беспилотников и десятки ракет, потратив, по оценкам Киева, около 325 миллионов долларов. Несмотря на заявления США о возможном временном прекращении ударов по энергосетям, российские войска продолжали атаковать критические логистические узлы.

Позиции сторон остаются жесткими. Россия контролирует около 20% территории Украины и не отказывается от своих начальных целей, в частности, относительно Донбасса и международного признания его как российской территории. Кремль категорически отвергает гарантии безопасности для Украины, связанные с западными войсками или членством в НАТО. Украина готова временно заморозить линию фронта и отложить вопросы членства в НАТО, однако не соглашается ни на какие территориальные уступки или изменение статуса Донбасса.

Портал "Комментарии" уже писал, что во время второго раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, состоявшихся 4-5 февраля в Абу-Даби, Киев якобы поднимал вопросы гарантий безопасности для Одессы. Информацию об этом распространило российское издание ТАСС, ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ходом переговоров.