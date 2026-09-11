Глава ГУР назвав ціну ще півтора роки війни для РФ: скільки окупантів втратить Путін

Ще 18 місяців війни здатні завдати російській армії сотні тисяч нових втрат. На цьому наголосив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко в інтерв'ю The Times.

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, за наступні півтора роки Росія може втратити ще 765 800 військовослужбовців. Із них близько 459 480 осіб можуть загинути, ще 306 320 – отримати поранення.

Іващенко зазначив, що йдеться саме про додаткову кількість втрат, яку російська армія може зазнати за збереження нинішньої інтенсивності бойових дій.

Якщо додати прогнозовані цифри до оцінок втрат, що вже є, масштаб наслідків для російського суспільства стає ще більш значним. За підрахунками глави ГУР, сукупні втрати можуть становити майже 10% чоловічого населення Росії віком від 25 до 49 років.

Таким чином, затяжна війна здатна торкнутися вже не лише безпосередньо російських збройних сил, а й демографічної ситуації в країні.

При цьому наведені Іващенком показники є оцінкою української військової розвідки. Фактична кількість загиблих та поранених російських військовослужбовців залишається предметом суперечок, оскільки Москва не розкриває повних даних про свої втрати.

Якщо прогноз ГУР виправдається, продовження війни ще на півтора роки означатиме для Росії новий масштабний потік втрат, який може мати довгострокові наслідки за межами поля бою.

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