Глава ГУР назвал цену еще полтора года войны для РФ: сколько оккупантов потеряет Путин

Еще 18 месяцев войны способны принести российской армии сотни тысяч новых потерь. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко в интервью The Times.

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

По его оценке, за следующие полтора года Россия может потерять еще 765 800 военнослужащих. Из них около 459 480 человек могут погибнуть, еще 306 320 – получить ранения.

Иващенко отметил, что речь идет именно о дополнительном количестве потерь, которое российская армия может понести при сохранении нынешней интенсивности боевых действий.

Если прибавить прогнозируемые цифры к уже имеющимся оценкам потерь, масштаб последствий для российского общества становится еще более значительным. По подсчетам главы ГУР, совокупные потери могут составить почти 10% мужского населения России в возрасте от 25 до 49 лет.

Таким образом, затяжная война способна затронуть уже не только непосредственно российские вооруженные силы, но и демографическую ситуацию в стране.

При этом приведенные Иващенко показатели являются оценкой украинской военной разведки. Фактическое число погибших и раненых российских военнослужащих остается предметом споров, поскольку Москва не раскрывает полные данные о своих потерях.

Если прогноз ГУР оправдается, продолжение войны еще на полтора года будет означать для России новый масштабный поток потерь, который может иметь долгосрочные последствия далеко за пределами поля боя.

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