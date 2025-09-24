Гігантський безпілотник знищить Кримський міст і російські порти: деталі

Україна презентувала у Львові новітній підводний роботизований апарат TLK-1000 (TOLOKA-1000) — гігантський безпілотник, здатний перевозити до 5 тонн бойового навантаження. За словами розробників, головне призначення цього дрона — мінування та ураження великих і захищених об’єктів, таких як порти, морські платформи та мости.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Forbes, TLK-1000 може стати серйозною загрозою для стратегічної інфраструктури РФ, зокрема для Кримського (Керченського) мосту, що вже неодноразово був об'єктом атак з боку України. Потенціал дрона дозволяє завдавати точкових і потужних ударів по глибоко захищених цілях на значній відстані.

Україна вже стала новатором у використанні дронів у сухопутній та морській війні — від FPV-дронів до ударних морських безпілотників, що вражають кораблі Чорноморського флоту. TLK-1000 відкриває нову сторінку — підводну.

· TLK-1000 є частиною серії підводних дронів, у яку входять також:

· TLK-150 — малогабаритна "розумна торпеда" з бойовою частиною 15–50 кг і дальністю до 60 миль;

· TLK-400 — середній підводний апарат довжиною близько 12 метрів, здатний автономно працювати до двох місяців і долати 800 миль;

· TLK-1000 — найпотужніша модель, здатна доставити до 5 тонн вибухівки, діяти на великій глибині та переміщатися на значні відстані.

Розробники вказують на інтеграцію систем штучного інтелекту, які дозволяють апарату орієнтуватися у складних умовах під водою та самостійно ухвалювати рішення. Однак деталі тестування та рівень автономності наразі не розголошуються.

